Eğlenceli ve kullanışlı tasarımları ile okul alışverişlerinin vazgeçilmez adresi Kipling, “Back To School” koleksiyonuyla, okula dönüş sezonunu neşe içinde karşılıyor





Renk, desen ve tasarımlarındaki çeşitlilikle dikkat çeken çantalar, çocuklara sağladığı kullanım kolaylığının yanı sıra okul kıyafetlerine de şıklık katıyor. Geniş iç hacimleri, ergonomik sapları ve sağlam arka panelleriyle tüy kadar hafif çek-çekli sırt çantaları öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor. Öğrencilerin aradıklarını kolayca bulabilmeleri için birçok farklı bölmeye sahip olan sırt çantalarında kalem kutusu, defter, kitap, bilgisayar ve beden dersleri için öğrencilerin aksesuarlarını koyabilecekleri bölmeler bulunuyor.“Kipling” okul koleksiyonunda okul öncesinden üniversiteye kadar her yaş grubundan öğrenciye hitap eden renk, desen ve model alternatiflerinden oluşan birçok farklı seçenek bulunuyor.Su geçirmeyen, yıkanabilen ve kir tutmayan malzemeden üretilen Kipling’ler, çok uzun yıllar geçse bile ilk günkü şıklığını ve sağlamlığını koruma özelliğine sahip…Cıvıl cıvıl sırt çantalarından, fonksiyonel kalem kutularına ‘Back To School’ heyecanı tüm Kipling mağazalarında ve www.kipling.com.tr ’de…