Anne-çocuk aktivitelerini keşfe çıktık!

Yazı: Burçin Öztınaz



Buzda eğlence

Bazıları için kışın tadı buzda çıkar! Uniq İstanbul&Vega Ice işbirliği ile geçtiğimiz yıl açılışını yapan Uniq Winter Tales, kış dönemi boyunca 10:00-22:00 saatleri arasında açık. 1200m2’lik geniş bir alanda doya doya buz pateni ve kızak keyfini sunan pistte profesyonel buz pateni ekibi ve antrenörlerden ders de alınabilir.



Fiyatlar nasıl?

Serbest seans: Hafta içi 18.00’e kadar 25 TL, 18.00’den sonra 30 TL

Hafta sonu tüm gün: 30 TL

Özel ders: 100 TL



Adres: Maslak/Ayazağa Caddesi No: 4 (Her 20 dakikada bir İTÜ Ayazağa Metro çıkışı, Windowist karşısından ring servisi var)



Sinema ve tiyatro keyfi

Kışın vazgeçilmez anne-çocuk aktivitelerinin başında sinema ve tiyatro geliyor. Birçok film ocak ve şubat ayında vizyonda olacak. Kaçırmayın deriz. Çocuk tiyatrolarının tadı ise bir başka. Müzikaller, klasikler ve daha fazlası… Sezonun oyun programlarına göz atmak isterseniz şu adreslere tıklayabilirsiniz:

biletix.com

tiyatromie.com

istanbulcocuksanat.com

zorlucocuktiyatrosu.com

cocukcabaskent.com







Geleneksel sanatlar

Yeni bir şeyler üretmenin keyfi başka nerede var? Su yüzeyinde durabilen renklerin büyülü dünyası çocuğunuzun hem hayal gücünü genişletecek ve konsantrasyon becerisine katkıda bulunacak hem de onu geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru ile tanıştıracak. Bildiği tekniklerden farklı olarak, boyaları su üzerinde yüzdürürken hem eğlenecek hem de farklı bir yaratıcılığın tadına varacak. 2009 yılından bu yana ebru eğitimi veren Galatart Ebru Atölyesi’nde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik programlar var. Derste önce malzemeler ve uygulama teknikleri teorik olarak anlatılıyor, sonra uygulamalı olarak neler yapılabileceği gösteriliyor ve minik parmaklar fırçayı kullanmaya başlıyor. Atölyeler beş yaşından itibaren tüm miniklere açık. Malzemeler atölye tarafından karşılanıyor ve katılımcılar çalışmalarını eve götürebiliyor. Rezervasyon için galatart.com adresine tıklayabilir ya da 0212 249 31 62 no’lu telefonu arayabilirsiniz.



Adres: Lüleci Hendek Cad. Tatarbeyi Sk. No: 16/1 Galata/Kuledibi



Anne-bebek masajı

Esra Ertuğrul, 2007 yılından beri bebeimgeliyor.com sitesinden anne ve babalara ulaşarak çeşitli seminer ve etkinlikler düzenliyor. Bebeimgeliyor Anne Bebek Eğitim Merkezi’nde ‘Yenidoğan Bebek Bakımı’, ‘Bebek ve Çocuklarda İlk Yardım’, ‘Emzirme’, ‘Ek Gıdaya Geçiş’ gibi çeşitli eğitimlerin yanı sıra bebek masajı da var. Bebek masajında anne ve bebeklerle birlikte masaj yapılıyor. Bebeğin duyusal ve nörolojik gelişimine, annenin sütünün artması ve anne ile bebek arasındaki iletişimin güçlenmesine faydası olan bebek masajında, annelere bebeklerin günlük rutinde çok önemli olan bebek masajının teknikleri konusunda bilgiler de veriliyor. Bilgi almak için bebeimgeliyor@gmail.com adresine email atabilir veya http://www.bebeimgeliyor.com sitesine göz atabilirsiniz.



Etkinlik zamanı

Koşuyolu’ndaki Hassas Anne Etkinlik Merkezi, hem hafta içi hem de hafta sonlarında anne ve çocukları bekliyor. 4 aydan 48 aya kadar olan bebeklere gelişim takipli oyun grupları sunulan merkezde ayrıca ‘Müzikli Terapi Atölyesi’, ‘Anne-Bebek Yogası’, ‘Çocuk Zumbası’, ‘Duyusal Etkinlik Atölyeleri’, ‘Okuma Saatleri’ gibi aktiviteler de düzenleniyor. Bunların yanı sıra birçok markanın işbirliği ile ailelere ücretsiz atölye çalışmaları da yapılıyor. ‘AromaTerapi Eğitimi’, ‘Dijital Detoks Atölyesi’ ve ‘Oyun Terapisi’, merkezin kış etkinliklerinden bazıları…



Instagram: @hassasanneetkinlikmerkezi

Web: hassasanneetkinlikmerkezi.com

Adres: Koşuyolu Mah. Ali Nazime sok. No: 32 Koşuyolu/Kadıköy



Dans Dans Dans

Joimove, bebeklerle dans eğitmenleri ile Türkiye’nin pek çok şehrinde anne ve bebeklere ulaşıyor. 0-18 ay bebekler ve ebeveynleri için tasarlanmış dersler, sirtakiden flamenkoya, baleden Latin danslarına pek çok dans türünü içeriyor. 40 dakika süren orta tempolu dans derslerinin amacı anne ve bebeğin ten temasını arttırmak, aralarındaki bağı kuvvetlendirmek, hareketin etkisiyle anneyi motive etmek ve diğer ebeveynlerle sosyalleşmesini sağlamak. Joimove ayrıca, anneler için yeni bir iş olanağı da sunuyor. Dersler ve eğitmenlik hakkında bilgi almak için:

Facebook: Joimove Turkiye

Instagram: @joimove.turkiye







Kitapçı ziyareti

Çocuğunuzun iyi bir okur olmasını istiyorsanız kitabevi ziyareti alışkanlığınızı sıklaştırmaya ne dersiniz? Çocuk kitabevleri, sadece kitap alıp çıkmak için uğranılan adreslerin çok ötesinde… Birçoğunda hikaye yazma atölyeleri, yazarlarla söyleşiler, okuma saatleri gibi aktiviteler de düzenleniyor. 0-16 yaş grubuna hitap eden Tırtıl Kids de çocuğunuzla keyifli vakit geçirebileceğiniz adreslerden. Uniq İstanbul, Kanyon AVM ve Ataşehir Watergarden olmak üzere üç şubesi bulunan Tırtıl Kids, Ataşehir şubesinde kafe ve kitabevi kopseptlerini bir arada sunuyor. Bu şubede cuma günleri 16:30–18:30 arası hikaye okuma saatlerine de katılabilirsiniz. ‘Hikayeli Yoga’, ‘İllustrasyon’ gibi atölyelerin de içinde yer aldığı etkinlik takvimine göz atmak için http://www.tirtilkids.com adresine tıklamanız yeterli.