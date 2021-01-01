Anneler ve babalar çok iyi bilirler. Günümüzde çocuk büyütmek ve hayata hazırlamak her zaman olduğundan daha zorlaştı. İnternet ve sosyal medyanın her yere yayılmasıyla artık anneye ve babaya sorma alışkanlığı kalmadığı gibi paylaşma ve dertleşme alışkanlığı da giderek azalıyor.

1- Asla korkma

Çocuklarınızı ve özellikle kızlarınızı korkular ve endişeler içinde büyütmeyin. Maalesef hayat kadınlar için daha zorlu olabiliyor. Ama sizin için zorlu ve sıkıntılı geçen hayat onlar için de aynı olacak diye bir kural yok. Kızınızı karşınıza alıp, tüm kalbinizle ona hayattan korkmaması gerektiğini aşılayın.







2- Seni ezmelerine izin verme

İş hayatı ve sosyal hayatı onu ezmek ve kendi komplekslerini saklamak için bin türlü oyuna başvuracak insanlarla dolu olacak. Bu tarz insanların tek bildiği tatmin duygusu ezmek olacaktır. Özellikle kız çocuklarını bu duruma erkenden hazırlamak için ilk başta siz ona saygı duyun ve asla kişiliğini ezmeyin.



3- Başarmayacağın hiçbir şey yok

Her gün hayat yeniden başlar ve yazılır. İpleri elinde tutan bir bireyin bu hayatta elde edemeyeceği ya da ulaşamayacağı mutluluk yoktur. Başarının bir ödül değil, bir süreç olduğunu ve odaklanmış bir şekilde adımlarını atarsa hiçbir engelin önünde duramayacağını öğütleyin.







4- Kendi yolunu çiz

Ona herkesin hayata bakışının özgün olması gerektiğini anlatın. Özellikle kadınların güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabildiği toplumların refah ve mutluluk oranlarının yüksek olduğunu okullarda aklı karışmadan söylemeyi unutmayın.



5- Özgür ol

Özgür kadın, özgür dünya demektir. Kadınları şiddet gören, aşağı görülen hiçbir toplum özgürlüğü tadamayacaktır. Kızlarınıza özgürlüğün önemini anlatın ve toplumun genel geçer kuralları ne derse desin, isteklerinden ve fikirlerinden geri adım atmamalarını öğütleyin.