Dünyanın en kapsamlı Küçük Prens Dünya Sergisi ve Etkinlik Alanına ilk kez Capitol kapılarını açtı.





"Bütün yetişkinler bir zamanlar çocuktu ama sadece çok azı bunu hatırlar.”Açılışın özel bir konuğu da vardı, Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupery’nin yeğeni Olivier D’agay sergiye ev sahipliği yaptı.Toplam 276 dil ve lehçede yazılan 481 Küçük Prens Kitabı’nın olduğu sergiye ve etkinlik alanına ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi.22 Eylül Salı günü özel bir davetle açılan serginin ardından Küçük Prens animasyon filminin ön gösterimine Damla Sönmez, Sercan Badur, Pelin Öztekin, Batuhan Ekşi, Sevda Erginci , Sevinç Erbulak gibi oyuncuların yanı sıra Capitol Alışveriş Merkezi İcra Kurulu Üyesi Selda Eremsoy, Küçük Prens kitabı koleksiyonerleri Yıldıray Lise, Mehmet Sobacı, Jean Mark Probst , cemiyet hayatının tanınmış simaları Yelda İpekli , Serpil Adalı ve Senem Capa Gürel , Tuba Ünsal , Metin Hara , Burcu – Yekta Kopan gibi birçok Kucuk Prens hayranı katıldı.Küçük Prens sergi ve etkinlik alanını 20 Ekim’ e kadar Capitol AVM’ de gezebilirsiniz.“En iyi yüreğiyle görebilir insan, gözler asıl görülmesi gerekeni görmez.”B612 Asteroidinde tek başına yaşayan Küçük Prens’in gezegeninde çok sevdiği güle daha faydalı olabilmek için çıktığı gezegen yolculuğunda, altı ayrı gezegeni ziyaret eder. Kralın gezegeni otorite tutkusunu, sanatçının gezegeni, kendini beğenmişliği ve sanatçının toplumla yitirmiş olduğu iletişimsizliği, sarhoşun gezegeni, umutsuzluk ve buna dayanan unutma isteğini, işadamının yaşadığı gezegen, amaçsız sahip olma tutkusunu, fenercinin gezegeni anlamsız ve sorgulamaksızın yerine getirilen görev duygusunu, coğrafyacının yaşadığı gezegen ise bilimi kimin için yaptığını unutan bilim adamını ve bilim anlayışını sembolize eder. Buralardan mutsuz ayrılan Küçük Prens’in yolculuğundaki son gezegen ise dünyadır ve dünya insanların kendi değerlerinden daha çok giysileriyle anlam ve değer kazandıkları, biçimin özden daha fazla önemli olduğunu yansıtan bir imge görünümündedir.