Mini Kitap Şenliği'ni kaçırmayın

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Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi, bu yıl 23 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında 8.si düzenlenecek olan Mini Kitap Şenliği’ni Eskimolar ile kutluyor.

Tepe Nautilus AVM’nin 1. katında gerçekleştirilecek olan Mini Kitap Şenliği, 23 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerine çeşitli yayınevlerinden yüzlerce kitap ile buluşma imkanı sağlıyor. Çocuklara okuma sevgisinin yanı sıra paylaşma duygusunu da kazandırmak isteyen Tepe Nautilus AVM, Mini Kitap Şenliği’ne yerleştirilen dev yardım kumbarasında misafirleri ile birlikte kitap bağışları toplayarak ihtiyacı olan okulların kütüphanesine gönderecek.

Mini Kitap Şenliği’nde 23 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde Eskimo yaşam tarzını AVM’ye taşıyacak olan Tepe Nautilus, Eskimoların yaşam biçimlerini çocuklara deneyimleterek öğretecek. Kendi iglolarını yapacak olan çocuklar, Eskimo yaşam biçimini öğrenirken balık tutacak, çeşitli oyunlar ile keyifli saatler geçirirken birbirinden ilginç fotoğraf karelerinde yer alacaklar.

Tatili çocuklara en verimli biçimde yaşatmak isteyen Tepe Nautilus aynı zamanda yaratıcı ve geliştirici atölyelere de ev sahipliği yapacak. Çocukların ilgi alanlarına göre çok farklı alanlarda düzenlenecek çocuk atölyeleri 2-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.