Tebrikler! Çocuğunuz artık bir ilkokul öğrencisi oluyor. Peki fiziksel ve psikolojik olarak üzerine düşen görevleri yerine getirecek kadar donanımlı mı? İşte her birinci sınıf öğrencisinin anne-babasının gözden geçirmesi gereken 10 madde…

Yazı: Güzide Yülek



1- İhtiyacı varsa tuvalete gitmeli

Eğer çocuğunuzun fiziksel bir rahatsızlığı yoksa tek başına tuvalete gidebilmeli, başkasının yardımına ihtiyaç duymamalı. Tuvalet temizliğini öğrenmiş olmalı. Eğer bugüne kadar çocuğunuza dışarıda tuvalete girmemeyi öğrettiyseniz okulda tuvaleti tutma eğiliminde olabilir. Çok uzun süre tuvalet tutmanın zararlarından onu korumak için gerekirse bir uzmandan destek alarak onu bu alışkanlıktan vazgeçirin.

2- Minik eller tertemiz olsun

Yemek yemeden önce ve sonra, tuvaletten çıkarken, boyama dersi, bahçedeki oyun saatinin ardından ellerini tek başına yıkayayıp kurulayabilmeli. Bunu neden yapması gerektiğini ona daha önce mutlaka siz ya da kreş öğretmenleri anlatmıştır ama tekrar üzerinden geçmekte fayda var.

3- Ayakkabı bağcıkları ile arası nasıl?

Tek başına ayakkabısını giymeyi, eğer bağcıklı bir ayakkabı giyiyorsa çözüldüğünde bağlamayı öğrenmiş olmalı. Henüz bilmiyorsa ilk aylar için ‘cırtcırtlı’ denilen ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

4- Okul formasını kendisi giysin

Okula gitmeden önce okul formasını tek başına giyebilmeli, okul dönüşü formasını tek başına çıkarabilmeli. Bunları öğrenmesi için ona alan yaratın, siz giydirip soymaktan artık vazgeçin. Böylece beden eğitimi ve kulüp derslerine girip çıkarken de rahat eder.

5- Okul çantası onun sorumluluğu

Eğer okul böyle bir imkan sunuyorsa kendine ait bir dolabı olacaktır. Ders bitiminde defter, kitap gibi malzemeleri dolabına kaldırmayı bilmeli. Dolabı yoksa eşyalarını okulda unutmamak için daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatın. Ödev yapmak için eve getirmesi gereken kitap, defter, boya kalemi gibi gereçleri okulda unutmaması gerektiğini artık öğrenmeli. Eviniz okula yakınsa dahi onun unuttuklarını okuldan almaya gitmek yerine bir kez bunun sıkıntısını yaşayıp bir dahaki sefere daha dikkatli olmasını sağlamak da bir seçenek…



6- Ya servisini bulamazsa?

Eğer çocuğunuzu siz okula bırakmıyorsanız ya da yürüyerek gidebileceği mesafede değilse muhtemelen servis kullanacaktır. İlk günlerde hangi servise bineceğini öğrendikten sonra tek başına servisini bulabilmeli. Bu konuda endişe ya da zorluk yaşıyorsa ilk günler servis hostesi ile irtibat halinde olup destek isteyebilirsiniz.

7- Sizin telefon numaranızı biliyor mu?

Çocuğunuz sadece okul dönemi için, her zaman oturduğu evin adresini, ebeveynlerinin telefon numaralarını ezbere bilmeli. Böylece acil durumlarda size daha kolay ulaşılmasını sağlar.



8- Yemek seçme lüksüne son!

Muhtemelen evde yemeğini siz hazırlıyor ve sofrayı siz kaldırıyordunuz. Okulunda yemek servisi varsa, yemekhanede tek başına yemek yiyebilmeli, sıraya girerek yemeğini alabilmeli ve sonra tepsini kaldırabilmeli. Evde göz yumulan yemek seçme hakkını okulda bulamayacak, önüne konulanı öğretmenlerinin de yönlendirmesi ile yemek zorunda kalacak. Çantasına koyacağınız atıştırmalıkların miktarına dikkat edin. Fazla yiyecek gönderirseniz yemekhanede çıkan yemekleri, ‘nasıl olsa aç kalmam’ diye yemeyecektir.



9- Motor becerileri ne durumda?

Kalem tutma, bilek hakimiyeti gibi el becerilerinin ve bedensel koordinasyon becerisinin gelişmiş olması, yaşıtlarından geri kalmasını önler, daha az yorulmasını sağlar. Başkasının yardımı olmadan kalem tutabilmeli, merdivenleri inip çıkabilmeli. Eğer bu konularda geriden geliyorsa evde onu destekleyecek el işi ve beden egzersizleri yapabilirsiniz.



10- Kendini ifade edebiliyor mu?

Bilişsel olarak sayı, renk, şekil ve yer bildiren kavramları bilmesi ve düzgün cümle kurabilecek yeterli kelime hazinesine sahip olması, kendini ifade edebilmesi hayatını kolaylaştıracaktır. Çocuklar okulda zamanla rahatlayıp bu becerilerini geliştirirler ama belirgin bir geride kalma hali gözlemliyor ve öğretmenlerinden bu konuda geri bildirim alıyorsanız bir pedagogdan ya da çocuk psikiyatristinden destek alabilirsiniz.

