CrocsLights koleksiyonu ile ayakkabılara eğlence geliyor!





Çocuklar, her adımlarında yanıp sönen ışıklı CrocsLights ayakkabılara bayılacaklar. CrocsLights koleksiyonu, uzun ömürlü LED ışık sistemi ve yastıklama sağlayan patentli Croslite™ tabanı ile kızlar ve erkekler için birbirinden renkli seçenekler sunuyor.Küçük hanımlar her adımlarında sihirli bir şekilde yanıp sönen, sevimli kelebek desenli CrocsLights Butterfly Clog modelini çok sevecekler.Şimşek McQueen karakterli CrocsLights CarsTM Clog ile hız kesmeden eğlenceye devam!CrocsLights Robo Shark Clog’un, ışıklı tasarımı ve köpek balığı deseni ile minik adamlar maceraya hazır.Yanıp sönen ışıklarıyla sezonun en eğlenceli koleksiyonu CrocsLights, yepyeni modelleri ve renk seçenekleriyle Crocs mağazalarında sizleri bekliyor.