Can Bora ve Nuh Kerem Pilavcı'nın yazıp yönettiği müzikli çocuk oyunu "Oyunbazlar İstanbul'da" Aralık ayı boyunca Toy İstanbul sahnesinde...

Üç Oyunbaz; Baloncu, Pufpuf ve Mavi, Sonu Gelmeyen Hayaller Alemi’ne gitmek için dört sihirli nesne bulmak zorundalar. Bu nesneleri bulmakta en büyük yardımcıları da seyircileri olacaktır. Animasyon ve video görüntüleri ile desteklenen oyun boyunca seyirciler de oyuna ortak oluyor ve bilmecelere verdikleri cevaplarla oyunun finalini de beraber tamamlıyorlar. Oyunbazlar, yolculukları boyunca çocuklara bir yandan İstanbul’u tanıtırken diğer yandan hayal dünyalarında yepyeni pencereler açıyor.

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