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Minik prensese

Pretty Ruffle, 2015 koleksiyonu çok havalı!
Pretty Ruffle, 2015 Haute Couture Koleksiyonu ile özel günler için tasarlanmış birbirinden şık abiye elbise modelleri sunuyor. Kişiye özel tasarım ve özel dikim hizmeti de veren Pretty Ruffle’ın anne-kız ve anne-oğul kombinleri de çok beğeniliyor.
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