Hem büyüklerin hem küçüklerin hayranı olduğu Minionlar, Keskin Color ürünleriyle yanınızda.





“Çılgın Hırsız” filmi vizyona girdiğinde tüm dünyada milyonlarca kişi izledi. Filmin Minions adı verilen sevimli karakterleri ise küçükler kadar büyükleri de büyüledi. Minions trendi, kısa sürede tüm dünyayı bir çılgınlığa sürükledi. Keskin Color’ın lisanslı ürünleriyle Minions karakterleri şimdi hem okulda hem okul dışında sizinle...Keskin Color’ın bloknot, okul etiketi, kutu dosya, saplı çanta ve farklı defter seçeneklerinden oluşan lisanslı Minions koleksiyonu; çocuklara, gençlere ve karakterlerin hayranı olan büyüklere sesleniyor. Firmanın portföyündeki ürünlerin tamamı, tüm sağlık testlerinden geçirilerek kullanıma hazır hale geliyor.