Gelişen teknoloji ve bilgisayar kullanımı göz sağlığını tehdit ediyor! Avrupa ve Amerika nüfusunun yarıya yakını, Asyalıların ise yüzde 90’ı miyop!

Miyopi hastalarının her geçen gün sayısının arttığını kaydeden Acıbadem Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Coşar, çocukları teknolojik cihazlardan, yapay ışıklardan ve diğer çevresel faktörlerden korumazsak göz hastalıkları sanılandan daha da fazla artacak uyarısında bulunuyor

Gelişen teknoloji, bilgisayar kullanımı, ders çalışma sürelerinin uzaması, doğal ışıktan yeterince yararlanılamaması ve diğer çevresel faktörler günümüz dünyasının ve özellikle de geleceğin nesilleri olan çocukların göz sağlığını fazlasıyla tehdit eder hale geldi. Bilim insanlarına göre gerekli önlemler alınmazsa miyop olan çocukların beşte biri gelecekte ciddi görme problemleri yaşayabilir.

TOPLUMLAR HIZLA MİYOPLAŞIYOR

Cambridge Üniversitesi, Ulster Üniversitesi, Londra’daki King’s College ve Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde son beş yıl içerisinde yapılan araştırmalarda Avrupa ve ABD’de nüfusun yüzde 30-40’ı, bazı Asya ülkelerinde ise yüzde 80’den fazlası miyopi kusuru nedeniyle gözlük kullanıyor. 25-29 yaşlarındaki miyopların sayısı, 55-59 yaşındakilerden iki kat fazla. Üniversite mezunları arasındaki miyopi oranı ise 16 yaşından sonra okula gitmeyenlerdekinden iki kat fazla.

MİYOPİ ADETA SALGIN GİBİ ARTIYOR!

Yapılan tüm araştırmalara göre miyopluk İngiltere ve ABD'de, 30-40 yıl öncesine kıyaslanamayacak kadar arttı. İngiltere'de 5-7 yaş grubu çocukların yüzde 5’inde miyopluk mevcut ve toplam nüfusta 6 milyondan fazla miyop var. Asya ülkelerine bakıldığında ise beş yıl öncesinde nüfusun sadece %20'sinin gözü bozukken bu oran günümüzde %80'lere, gençler arasında ise %90'lara çıkıyor.

GELECEĞİN EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINDAN BİRİ OLACAK

Çocukların küçük yaştan itibaren bilgisayar ve cep telefonu kullanımını miyopiyi tetikliyor. Çocuklar neredeyse bir yaşından itibaren televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi teknolojik cihazlar oynamaya başlıyor. Uzun süre yakına bakmak çocukların gözleri için miyopi riski teşkil ediyor. Anne ve babalara bu konuda büyük görevler düşüyor. Çocukları mümkün olduğunca bilgisayar ekranından uzak tutmak göz sağlığı için oldukça önemli.

GÖZLER İÇİN 20/20 KURALI

Göz sağlığı ve özellikle miyopinin önlenebilmesi için göz egzersizlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Prof. Coşar, “Doğal ışık çok önemli. Milyonlarca insan gün içerisinde saatlerce aynı noktaya bakarak çalışmak zorunda. Çocuklar için de durum aynı. Bu nedenle gün içerisinde belirli aralıklarla mutlaka uzak bir noktaya bakmak, yakın ve uzağa bakarak odak noktasını değiştirmek göz için iyi bir egzersiz. Bilgisayarla çalışırken her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca gözümüzü ekrandan ayırıp uzağa bakmalıyız” diyor.