Özgüvenli bir çocuk yetiştirmek için bunları deneyin!
• Doğumdan itibaren bebeğinizle ten teması kurun.
• Çalışan anneyseniz çocuğunuzla geçirdiğiniz vakitte sevgi ve şefkatinizi ona bol bol aktarın.
• İlk adımlarını attığı dönemde çok koruyucu olmayın, ona bağımsızlık alanı açın.
• Konuştuğunda onu dinleyin ve sorularına yanıt verin.
• Çocuğunuza sınır koymayı ihmal etmeden, ona karşı kabul edici olun ve sevginizi gösterin.
• İnsanlarla ve eşinizle olan ilişkinizde çocuğunuza rol model olun.
• Hatalı davrandığında dahi hala sevildiğini hissettirin, olaya diğer kişilerin bakış açısı ile bakmayı öğretin.
• Aşırı eleştirel ve yargılayıcı olmayın.
• Çocuk sahibi olmayı planlamaya başladığınız andan itibaren özgüven gelişimi hakkında araştırma yapın, okuyun.