Mutluluk özgüvende gizli!

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Özgüvenli bir çocuk yetiştirmek için bunları deneyin!

• Doğumdan itibaren bebeğinizle ten teması kurun.

• Çalışan anneyseniz çocuğunuzla geçirdiğiniz vakitte sevgi ve şefkatinizi ona bol bol aktarın.

• İlk adımlarını attığı dönemde çok koruyucu olmayın, ona bağımsızlık alanı açın.

• Konuştuğunda onu dinleyin ve sorularına yanıt verin.

• Çocuğunuza sınır koymayı ihmal etmeden, ona karşı kabul edici olun ve sevginizi gösterin.

• İnsanlarla ve eşinizle olan ilişkinizde çocuğunuza rol model olun.

• Hatalı davrandığında dahi hala sevildiğini hissettirin, olaya diğer kişilerin bakış açısı ile bakmayı öğretin.

• Aşırı eleştirel ve yargılayıcı olmayın.

• Çocuk sahibi olmayı planlamaya başladığınız andan itibaren özgüven gelişimi hakkında araştırma yapın, okuyun.