Ne zaman konuşacak?

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Bazı çocuklar akranlarına göre geç konuşur, bazıları da bazı harfleri net söyleyemez. Peki, ne zaman olay konuşma bozukluğuna girer? İşte cevabı...

Çevremizde çok sık rastlıyoruz; aynı yaştaki bir çocuk cümle kurmaya geçmişken diğerinin ne dediği anlaşılmayabiliyor. Sonra da, ‘Babası da geç konuşmuştu zaten’ ile olay ‘sorun yok!’ boyutuna geliyor. Gerçekten pek çok durumda sorun sadece tembellik ve genetik özelliklerden kaynaklanabiliyor, fakat kimi zaman da bir konuşma bozukluğu söz konusu olabiliyor. Konuşma bozukluğu tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu için, çocuğunuzun konuşmasında bir sorun seziyorsanız, bir uzmana başvurmanızda fayda var. Biz sizin için erken davranıp, Prof Dr. Bilsen Sirmen’e konuyla ilgili tüm merak ettiklerimizi sorduk.



Çocuk ne zaman konuşmalı?

Bebekler dil gelişimi ve öğrenimine donanımlı olarak doğar. Dünyaya geldikleri andan itibaren de insan sesini, insan sesleri içerisinde de annelerinin seslerini ayırt edebilirler. Doğumdan üçüncü aya kadar bebekler, mutlu olduğu zaman sesler çıkartır, tanıdık kişileri gördükleri zaman gülümser, farklı ihtiyaçları için farklı şekilde ağlarlar. Prof Dr. Bilsen Sirmen, bebeklerin konuşma dönemlerini şöyle sıralıyor:

• 4-6 aylar arasında p, b, m fonemlerini kullanarak konuşmaya benzer şekilde sesler çıkarır, ma-ma, da-da der, heyecanlı ve mutlu olduklarını ses çıkartarak ifade ederler.

• Yedi ay ve bir yaş arası dönemde artık hem kısa hem de uzun sesleri çıkarır, dikkat çekmek için konuşur veya ağlama dışı sesler çıkarır ve değişik konuşma seslerini taklit ederler. Net olmasa da 1-2 kelime söyleyebilirler.

• 1-2 yaş arası artık her yeni ay daha fazla kelime söyler, 1-2 kelimeli sorular sorabilir ve iki kelimelik cümleler kurarlar. ‘Topu tut’, ‘Anne nerede?’ gibi basit komutları ve soruları anlarlar. Nesnenin ismi söylendiği zaman kitaptan resim gösterirler, çünkü bu dönemde anlam farlılıklarını algılamaya başlarlar. Her nesne için bir kelimeleri vardır. Konuşmak veya soru sormak için 2-3 kelimelik cümleler kullanırlar. Tanıdık kişiler tarafından konuşmalarının çoğu anlaşılır haldedir.

