Çocuğunuz kış boyunca sık sık nezle ya da grip oluyor, burnu tıkanıyor, öksürüyor... Acaba sürekli hastalanmasının nedeni 'alerji' olabilir mi?

Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony; kışın çok hastalanan çocukların mutlaka alerji açısından incelenmesi gerektiğini söylüyor. Alerji en önemli savunma sistemi hastalıklarından biri. Çocuklarda alerji ile savaşmaktan yorulan savunma sistemi, kışın bolca karşılaşılan virüsler ve mikroplar ile yeterince savaşamıyor bu durum da kolayca hastalanmalarına neden olabiliyor. Sonbaharın sonundan, havaların ısınmasına kadar geçen dönemde, çok sık nezle veya grip olan; burun akıntısı, tıkanıklığı, kaşıntısı yaşayan, geceleri ortaya çıkan öksürük ve öksürüğe bağlı hırıltı ve de nefes darlığı yaşayan çocukların hastalıklarının altında yatan nedenin araştırılması gerekiyor. "Bu belirtileri yaşayan çocukların özellikle solunum yolu alerjileri açısından mutlaka değerlendirilmesi gerek" diyen Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, alerji hakkında merak edilenleri anlattı.

Kış boyunca hastalanmanın nedeni gıda alerjisi

Küçük bebeklerde solunum yollarında problem yapan alerjilerin başında gıda alerjilerinin geliyor. Sık hasta olan bebeklerde mutlaka besin alerjilerine bakılması gerekiyor. Süt, yumurta, buğday, çerezler, balık ve deniz ürünleri besin alerjisine neden oluyor. Her türlü besinin ise alerji yapma potansiyeli var.

Solunum yolu alerjileri kışın hasta ediyor

Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, çocuklarda alerjilerin genelde besin alerjisi seklinde başladığını, daha sonra solunum yolu alerjileri denilen ev tozu akarı, küf mantarları, evcil hayvan ve polen alerjileri şeklinde devam ettiğini söylüyor. Çocuklarda bütün alerjilerin geçme potansiyeli olduğunu ama ısrarla devam eden alerjilerde mutlaka solunum yolu alerjilerinin araştırılması gerektiğini, doğru teşhis ve tedavi ile alerjik hastalıklarda iyi sonuçları alındığını belirtiyor.

En etkili tedavi alerji aşıları

Alerji tedavisinde aşıların rolü büyük. Alerji aşılarında amaç vücudun alerjik olduğu maddelere karşı savunma sistemine tepki vermemeyi ve tolerans geliştirmeyi öğretmek. Alerji aşıları, ev tozu akarı ve polen alerjilerinde de çok etkili.