Tıkanık burunlar, hapşırıklar, öksürükler, yüksek ateşler, huysuz bebekler ve uykusuz geceler şu sıralar sizin de en büyük probleminiz olabilir. Peki grip ve nezle arasındaki farklar neler, biliyor musunuz?

Kış başını köşeden uzattı mı miniklerin hastalık halleri de başlıyor. Bazen bu nezle ve soğuk algınlığı bazen de daha ağır belirtilerle seyreden grip olabiliyor. İki tablonun arasındaki farkı doğru bilirsek başa çıkmamız da kolaylaşıyor çünkü belirtiler benzer olsa da tedavi yöntemleri arasında önemli farklar var.



GRİP

Grip, solunum yollarında son derece bulaşıcı viral bir enfeksiyondan kaynaklanır. Çocuklar ve bebekler, yetişkinlere oranla daha sık grip olma eğilimindedir. Ekim ayından mayısa kadar görülme oranı daha yüksektir.



Belirtileri

Genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılır ancak grip belirtilerinde tipik hapşırma ve burun tıkanıklığı vardır. Belirtileri virüse maruz kaldıktan iki gün sonra başlar. Ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, baş dönmesi, iştah kaybı, yorgunluk, öksürük, boğaz ağrısı, burun akması, mide bulantısı, kusma, zayıflama, kulak ağrısı ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Bebeklerde huzursuzluk, ağlama ve genel durumunun iyi görünmemesiyle kendini belli eder. 2-3 yaş aralağındaki çocuklarda genel belirtiler hakimdir.

Hastalığın beşinci gününden sonra ateş ve diğer belirtiler genellikle kaybolur ama öksürük ve halsizlik hali devam edebilir. Tüm belirtiler bir ya da iki hafta içinde biter. Ancak özellikle uzun vadeli sağlık sorunları olan bebeklerde, zatürre ve yaşamı tehdit eden diğer komplikasyonlara yol açabilir. Bu yüzden gribin tedavisi önemlidir.



Nasıl bulaşır?

Grip, hapşırma ya da öksürük ile havaya dağılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Grip virüsüne maruz kalan yetişkin ya da bebek kendini birkaç gün hasta gibi hissedebilir. Bir hafta sonra ise hastalık zirveye ulaşır. Salgın olasılığı da vardır.



Tedavisi

Kronik sağlık sorunları olan bebeklerde grip tehlikeli olabilir. Hastalığı ağır seyreden bebekler için doktorlar semptomları hafifletmek için mutlaka ilaç tedavisine başlayacaktır. İlaç tedavisine ek olarak siz de bol sıvı vererek, ekstra konfor sunup dinlenmesini sağlayarak bebeğinize daha çabuk iyileşmesinde yardımcı olabilirsiniz.



Nasıl korursunuz?

• Bebeğinizin grip olan kişilerle yakın temasta olmasından kaçının. Hatta aynı odada uzun süre bulunmamasına özen gösterin.

• Siz gripseniz sık sık ellerinizi sabunla yıkayın. Öksürme, hapşırma sonrası da yıkamayı ihmal etmeyin.

• Bebeğinize mama hazırlamadan ve yedirmeden önce ellerinizi yıkamayı unutmayın.

• Aynı mendili defalarca kullanmayın ve açıkta bırakmayın.

• Mümkünse hastalığınız boyunca bebeğinize bakması için birinden destek alın.

• Ailenin grip olan diğer fertlerinin maske kullanmasına dikkat edin.

• Bebeği kalabalık ortamlardan ve fazla öpülmekten koruyun.

• Grip aşısı yaptırın. Altı aylıktan itibaren tüm bebeklere tavsiye edilen grip aşısı çoğunlukla eylül ve kasım ayı aralarında uygulansa da yılın diğer zamanlarında da yaptırabilirsiniz. Uzmanlar bir sonraki yıl grip sezonunda en yaygın olacağı bilinen grip virüsleriyle başa çıkmak için aşı olmanın önemli olduğunu vurguluyor. Ancak aşı, gripsiz bir kış mevsimi geçirileceği anlamına da gelmiyor. Bebeğiniz grip olsa dahi hafif belirtilerle atlatıyor. Tabii ki bunu çocuk doktorunun onayını alarak uygulayın.

