Nuuba&theGang, geçtiğimiz kış hazırladığı Essential kapsül koleksiyonundan sonra bu yaza da On The Beach Havlu-Peştemal koleksiyonuyla merhaba diyor.





Çocuklar için her zaman özgün, kaliteli ve yaratıcı tasarımlar sunan Nuuba&theGang, yaratıcılığı bu kez de plajlara taşıyor.Küçük Poseidon, Deniz Kızı ve dostlarının dünyasını sevilen şarkı sözleriyle hikayeleştiren koleksiyon, hem büyüklerin hem çocukların yazına renk ve neşe katacak.En son teknolojiyle özenle dokunan havlu-peştemallerin saçakları, Kızılcabölük ve Buldan yöresel bükme geleneğini sürdüren atöylelerde el yapımı olarak hazırlanıyor. Ürünlerin bir başka özelliği ise yüksek su emici ve çabuk kuruyor olması.Ekoteks sertifikasıyla üretilen peştemaller hem çocuklarımız için sağlıklı hem de çevreye duyarlı bir ürün olma özelliğini taşıyor.