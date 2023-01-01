Nuuba&theGang’den 23 Nisan hediyesi

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Çocukların hayal gücünün peşinde koşan tasarımları bir araya getiren Nuuba&theGang'e, bu 23 Nisan'da çocuğunuz ilham versin.

Instagram üzerinden fotoğraf paylaşımıyla yapılacak yarışma sonucunda Nuuba&theGang’in çekilişle belirleyeceği kazanan fotoğrafı, Finlandiyalı illüstratör sanatçısı Jenna Kunnas illüstrasyon olarak çizecek.



Nuuba&theGang de A4 boyutundaki bu çizimi size hediye edecek.



Çocuğunun Nuuba&theGang kıyafetli fotoğrafını Instagram’da #meandmynuuba hashtagiyle paylaşarak fotoğrafa @nuubaandthegang ve 5 arkadaşını tagleyen herkes yarışmaya katılma hakkı kazanıyor. Katılımcılar birden fazla fotoğraf paylaşarak kazanma şansını artırabiliyor. Çekilişin duyurusu 30 Nisan’da.

