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Nuuba&theGang’den 23 Nisan hediyesi

Çocukların hayal gücünün peşinde koşan tasarımları bir araya getiren Nuuba&theGang'e, bu 23 Nisan'da çocuğunuz ilham versin.
Instagram üzerinden fotoğraf paylaşımıyla yapılacak yarışma sonucunda Nuuba&theGang’in çekilişle belirleyeceği kazanan fotoğrafı, Finlandiyalı illüstratör sanatçısı Jenna Kunnas illüstrasyon olarak çizecek.

Nuuba&theGang de A4 boyutundaki bu çizimi size hediye edecek.

Çocuğunun Nuuba&theGang kıyafetli fotoğrafını Instagram’da #meandmynuuba hashtagiyle paylaşarak fotoğrafa @nuubaandthegang ve 5 arkadaşını tagleyen herkes yarışmaya katılma hakkı kazanıyor. Katılımcılar birden fazla fotoğraf paylaşarak kazanma şansını artırabiliyor. Çekilişin duyurusu 30 Nisan’da.
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