Müzikli çocuk oyunu ‘Odada Dört Mevsim’ çocukların hayal dünyasına eşlik edecek.

13 Kasım itibariyle her pazar UNIQ Hall'de sahnelenecek olan; Neşe Türkeş’in yazıp, Okan Yahşi’nin yönettiği oyun, bir odanın içine dört mevsimi sığdırıyor. Odasında nasıl vakit geçireceğini bilmeden sıkılan bir çocuğun yardımına koşan bilge sinek Bay Cızbız’la tanışmasıyla başlayan oyunda Vivaldi’nin eşsiz müziğinden yararlanarak küçücük odanın içinde yarattığı dünyaya tanık olacaksınız. Danslarla ve görsel efektlerle zenginleşen oyunda çocuklar hem hayal güçlerinin sınırsızlığını, hem de müziğin nasıl bir anlatım gücüne sahip olduğunu keşfedecek… Bay Cızbız’ın ellerini birbirine sürtmesiyle yaşanan büyülü yolculuğa siz de katılmak



UNIQ Hall, 13 Kasım itibariyle her pazar,

