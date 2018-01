Çocuğunuz okuldan eve geldi. Gününün nasıl geçtiğini çok merak ediyor ve soruyorsunuz: “Eee, okul nasıl geçti?” Aldığınız cevap ise sadece bir “İyi”. O zaman B planına geçelim...

Çocuğunuz, belki “Okul nasıl geçti?” sorusunu sıkıcı buluyor, belki de sizin onu sorguladığınızı ve vereceği cevaptan hoşlanmayacağınızı düşünüyor. İşte size, farklı yollardan yanıt almanızı sağlayacak 40 soru. Çocuğunuzun yaşına uygun olarak, her gün bir ya da birkaç tanesini sorup, üzerinde sohbet edebilirsiniz, ‘çaktırmadan’ gününün nasıl geçtiğini öğrenebilirsiniz. Soru sayısını abartmayın ve onun da sizin gününüz hakkında fikir sahibi olması için size kendi istediği bir soruyu sormasına izin verin.



Sormadan öğrenmenin 40 yolu

1. Bugün okulda en çok neye güldün?

2. Bugün okulda canını sıkan bir şey oldu mu? Buna nasıl tepki verdin?

3. Gününü 1 ile 10 arasında değerlendirsen kaç puan verirdin? (1 en kötü, 10 çok iyi gibi düşün)

4. Teneffüste en çok kiminle oynadın?

5. Seni en çok hangi arkadaşın güldürdü?

6. Bugün okulda duyduğun en ilginç kelime hangisiydi?

7. Sınıfta kimin yanında oturdun?

8. En çok hangi renk kalemi kullandın?

9. En çok hangi dersten hoşlandın? Neden?

10. Sıkıldığın bir ders oldu mu? Neden?

11. Bugün hiç birine yardım ettin mi? Hangi konuda?

12. Öğretmenin hangi sınıf kurallarını anlattı?

13. Öğle yemeğindeki en sevdiğin/sevmediğin yemek hangisiydi?

14. Ders programını aldın mı? En çok hoşuna giden gün hangisi?

15. Sınıftaki en yardımsever arkadaşının adını söyler misin? Nasıl yardım ediyor?

16. Hiç teneffüse çıkmayan arkadaşın var mı?

17. Okulun en çok sevdiğin yeri neresi?

18. Sınıfınızda en çok hangi renk var?

19. Sınıfta sporu en çok seven arkadaşın kim?

20. Sınıfta sanatı en çok seven arkadaşının adı ne?

21. Hayat bilgisi dersinde hangi konuyu işlediniz? Çok merak ettim…

22. Bugün öğretmenin en çok hangi kelimeyi kullandı?

23. Eğer sizin sınıfınız lunaparkta bir oyuncak olsaydı hangisi olurdu, neden?

24. Bugün kendinle gurur duydun mu? Ne zaman?

25. Okul ve sınıf kurallarına uymakta zorlanan var mı?

26. Uymakta zorlandığın bir kural oldu mu?

27. Dinlemekte zorlandığın bir konu oldu mu?

28. Sınıf öğretmeni olsaydın, yarın hangi dersleri işlerdin?

29. Müdür sen olsaydın, okula hangi bölümleri eklerdin?

30. Bugün okulda kitap okudunuz mu? Hangisini, bir bölüm anlatır mısın?

31. Bugün hiç kimse “Teşekkür ederim” dedi mi? Ne zaman?

32. Okula gelmeyen bir arkadaşın oldu mu?

33. Öğretmenine hiç soru sordun mu?

34. Sınıfta kiminle yan yana oturmak isterdin? Niye?

35. Sınıfta kiminle sıranı değiştirmek isterdin, niye?

36. Bugün seni şaşırtan bir olay oldu mu?

37. Geçen sene ile bu sene arasındaki en büyük fark ne?

38. Odandaki hangi nesnenin sınıfında da olmasını isterdin?

39. Sınıfındaki hangi nesnenin odanda olmasını isterdin?

40. Bugünle ilgili bir kitap yazmak istesen, başlığı ne olurdu?