Çocukların sağlıklı bir okul dönemi geçirmesi, derslerindeki başarısı için okul öncesi sağlık kontrolleri büyük önem taşıyor.

İşitme ve görme sorunları, diş sağlığında sorunlar, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve daha önce tespit edilmemiş rahatsızlıklar çocukların okuldaki başarısını doğrudan etkiliyor.

“Okul başarısı için ilk şart sağlık” diyen Medistate Kavacık Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı uzmanı Uzm. Dr. Okan Yapar, okula başlamadan işitme ve görme muayenelerinin öncelikli olduğunu söylüyor. İşte diğer önerileri:

- Görme veya duymada sıkıntı yaşayan çocuklar derslerine odaklanmada sıkıntılar yaşayabilirler. Tarama testleri ile saptanabilen rahatsızlıkların erken teşhis ve tedavisi çocukların yaşam kalitelerini ve başarılarını arttırabilir.

- Çocuk yaşta kazandırılması gereken bir diğer alışkanlık düzenli diş bakımıdır. Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen soğuk sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamazlar, ancak dayanılamayacak kadar ağrı olmasında fark ederler ki bu durumda çok geç kalınmış olabilir. Bu sebeple diş bakımı da atlanmaması gereken kontrollerden biridir.

- Okulla birlikte sosyalleşen çocukların hastalıklardan korunması için önemli araçlardan biri de aşılar. Bu amaçla 4-6 yaş arasında karma, KKK (kabakulak, kızamık, kızamıkçık) ve suçiçeği aşılarının yapılması önerilmektedir. Koruyucu aşıların eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.



- Sağlıklı bir bedenin ilk şartlarından biri de düzenli ve kaliteli bir uykuyla beraber sağlıklı bir beslenme düzenidir. Özellikle çocukların büyüme ve gelişimlerinin hızlandığı, öğrenmenin daha kolay olduğu okul çağı döneminde beslenmenin önemi artmaktadır. Bol sebze, meyve, protein, süt ve süt ürünleri alınmasına, fast food tarzı gıdaları tüketmemesine dikkat edilmelidir. Okula gitmeden önce kahvaltı yaptırılmalı, beslenme çantalarının da dengeli ve besleyici olmasına özen gösterilmelidir.

