Çocuk sahibi olan aileler için okul seçimi, zor ve sabır gerektiren bir süreç. Bazı kriterleriniz olması ise seçim yapmanızı biraz olsun kolaylaştırabilir...

En değerli varlıkları olan çocuklarını bilgi çağına iyi hazırlamak isteyen ailelerin, okul seçimi konusunda kararsızlık yaşamaları doğal... Son yıllarda teknolojideki hızlı gelişime paralel olarak çocukların gelişim ve büyüme şartlarının da değişmesi, doğal olarak eğitim kurumlarının yenilenmesini ve farklılaşması gerektirirken, çocuklarına özel okul seçecek ebeveynler de bu farklılaşan eğitim kurumları arasında seçim yapmakta güçlük çekebiliyor. ERA Kolejleri Kurumsal İletişim Direktörü Gülçin Aşkın Çetin, velilere okul seçimi yapmalarını kolaylaştıracak önerilerde bulundu.

1-Okul Çocuğu Her Yönden Geliştirmeli: Bu tablo içinde, Z kuşağının okul seçiminde dikkat edilmesi gereken başlıca kriterler, özel okul yaşamının çok yönlü olması yani öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için oluşturulmuş fırsatların çokluğu; öğrenim sürecinde odaklanma, dikkat, akıl yürütme, karar verme, işitsel beceriler, görsel beceriler, psiko-motor beceriler ve sosyal-duygusal becerilerin geliştirilmesine verilen önem; fiziksel gelişimde öğrencilerin bireysel gelişimine uygun beslenme ve spor programları; yaratıcı düşünme becerisi, eleştirel düşünme becerisi, sosyal gelişim ve takım çalışması yeteneği, kendine güven duyma, iletişim, ikna ve karar verme becerilerini kazandıracak sosyal bir ortamın varlığı olmalı.

2-Teknoloji: Çocuklarımız, teknoloji odaklı bir bilgi çağına hazırlanıyor. Dolayısıyla öğrenciler için seçilecek özel okulların bu teknolojik altyapıya sahip olması gerek. Kullanılan eğitim sistemi, teknolojik altyapı, mimari olarak eğitime uygunluk, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler...

3-Yabancı Dil: Her geçen gün globalleşen dünyada, yabancı dil eğitimde, uluslararası geçerliliği olan metotlar ve sınavlara hazırlık önemsenmesi gereken bir konu. Yurt dışı ile teması geliştiren kültürel alışverişler, seyahatler ve yaşama çağdaş bir yaklaşım, öncelikle iyi yabancı dil eğitimini gerektirir. Bu, en çok önemsenmesi gereken kriterlerin başında geliyor.

4-Eğitim Kadrosu: Teknoloji ile birlikte eğitimcinin rolü değişse de bugün bile eğitim, öğretmenle birlikte ele alınmalıdır. Bu anlamda eğitim kurumu seçerken, öğretmen kadrosunun genç, dinamik ve kendini geliştirmeye açık olması gerektiğini belirtmek gerek.

5-Ulaşılabilir Mesafe: Başta İstanbul olmak üzere, ulaşımın pek kolay olmadığı büyük şehirlerde, öğrencilere olabildiğince uygun mesafede okulların seçilmesi de önem taşımakta.

6-Aile Bütçesi: Özel bir eğitimden bahsettiğimizde, her ailenin kendi bütçesine göre seçim yapacağı da tartışılmaz bir gerçek. Bu nedenle kolej fiyatlarının önemli bir kriter olduğunu kabul etmemiz gerekir. Aileler, gereksiz harcamalardan fedakarlık yapmayı düşünebilirler ama bütçelerini çok aşmayacak şekilde hareket etmeleri, faydalı olacaktır.

7-Öğrencinin Görüşü: Bütün bu noktalar gözden geçirildikten sonra, güvenli sınıflar, keyifli bir mimari, mutluluk veren bir okulun önemli kriterleri olarak öne çıkar. Özellikle küçük yaştakiler için okul, önce sevgi dolu, güvenli bir yuva olmalıdır. Son olarak mutlaka hatırlatmak istediğimiz bir nokta daha var: Bir öğrencinin okulunu sevmesi, başarısını etkileyeceğinden, okulları, çocuğunuzla birlikte gezin ve öğrencinin seveceği okula öncelik verin.