En değerli varlıkları olan çocuklarını bilgi çağına iyi hazırlamak isteyen
ailelerin, okul seçimi konusunda kararsızlık yaşamaları doğal... Son
yıllarda teknolojideki hızlı gelişime paralel olarak çocukların gelişim ve
büyüme şartlarının da değişmesi, doğal olarak eğitim kurumlarının yenilenmesini
ve farklılaşması gerektirirken, çocuklarına özel okul seçecek ebeveynler de bu
farklılaşan eğitim kurumları arasında seçim yapmakta güçlük çekebiliyor.
1-Okul Çocuğu Her Yönden Geliştirmeli: Bu tablo içinde, Z kuşağının okul seçiminde dikkat edilmesi gereken başlıca kriterler, özel okul yaşamının çok yönlü olması yani öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için oluşturulmuş fırsatların çokluğu; öğrenim sürecinde odaklanma, dikkat, akıl yürütme, karar verme, işitsel beceriler, görsel beceriler, psiko-motor beceriler ve sosyal-duygusal becerilerin geliştirilmesine verilen önem; fiziksel gelişimde öğrencilerin bireysel gelişimine uygun beslenme ve spor programları; yaratıcı düşünme becerisi, eleştirel düşünme becerisi, sosyal gelişim ve takım çalışması yeteneği, kendine güven duyma, iletişim, ikna ve karar verme becerilerini kazandıracak sosyal bir ortamın varlığı olmalı.
2-Teknoloji: Çocuklarımız, teknoloji odaklı bir bilgi çağına hazırlanıyor. Dolayısıyla öğrenciler için seçilecek özel okulların bu teknolojik altyapıya sahip olması gerek. Kullanılan eğitim sistemi, teknolojik altyapı, mimari olarak eğitime uygunluk, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler...
3-Yabancı Dil: Her geçen gün globalleşen dünyada, yabancı dil eğitimde, uluslararası geçerliliği olan metotlar ve sınavlara hazırlık önemsenmesi gereken bir
konu. Yurt dışı ile teması geliştiren kültürel alışverişler, seyahatler ve
yaşama çağdaş bir yaklaşım, öncelikle iyi yabancı dil eğitimini gerektirir. Bu,
en çok önemsenmesi gereken kriterlerin başında geliyor.
4-Eğitim Kadrosu: Teknoloji ile birlikte eğitimcinin rolü değişse de bugün bile eğitim, öğretmenle birlikte ele alınmalıdır. Bu anlamda eğitim kurumu seçerken, öğretmen kadrosunun genç, dinamik ve kendini geliştirmeye açık olması gerektiğini belirtmek gerek.
5-Ulaşılabilir Mesafe: Başta İstanbul olmak üzere, ulaşımın pek kolay olmadığı büyük şehirlerde, öğrencilere olabildiğince uygun mesafede okulların seçilmesi de önem taşımakta.
6-Aile Bütçesi: Özel bir eğitimden bahsettiğimizde, her ailenin kendi bütçesine
göre seçim yapacağı da tartışılmaz bir gerçek. Bu nedenle kolej fiyatlarının
önemli bir kriter olduğunu kabul etmemiz gerekir. Aileler, gereksiz
harcamalardan fedakarlık yapmayı düşünebilirler ama bütçelerini çok aşmayacak
şekilde hareket etmeleri, faydalı olacaktır.