Paylaş, çocuklar sevinsin

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Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, köy okullarındaki çocukların ihtiyaçlarına yönelik “Haydi Sen de Paylaş, Çocuklar Sevinsin” yardım kampanyasıyla çocukları sevindirecek.

Kampanyada, 6-14 yaşındaki çocukların okul-kırtasiye ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak adına yaptırılan yardım kutularına 17 Nisan tarihine kadar tüm ihtiyaç malzemeleri toplanarak, Ağrı Patnos ve Batman Gercüş’de bulunan köy okullarına gönderilecek. Carousel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğudaki çocuklarımızın da yüzünü gülümsetip onları sevindirecek. Yardıma katılmak isteyen gönüllü yardımseverler bu tarihe kadar belirlenmiş ihtiyaçları carousel alışveriş merkezi danışma masasına getirerek, kampanyaya dahil olabilirler.

İhtiyaçlar

Kırtasiye Malzemeleri (Kalem-Çanta-Kitap-Defter-Boyama Kitapları-Okuma Kitapları vb)

Giyim Eşyaları (Çorap-İç çamaşırı-Ayakkabı-Kazak-Eşofman-Sweatshirt vb)

