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Peter Brown'dan çocuklara iki resimli kitap

New York Times En İyi Resimli Kitap Ödülü dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olan ve kitapları New York Times Çok Satanlar Listesi’nde beş kez yer alan Peter Brown’dan çocuklar için Arkadaşım Olacaksın ve Öğretmenim Bir Canavar!

Brown’un yazdığı ve resimlediği, Sevin Okyay’ın Türkçeleştirdiği kitaplar, hep kitap etiketiyle çocuk okurlara ulaşıyor. New York Times Çok Satanlar Listesi’ne giren Arkadaşım Olacaksın’da; güne büyük bir heyecanla başlayan, ilerleyen saatlerde yeni bir arkadaş bulacağından fazlasıyla emin Lucy’nin hikayesi anlatılıyor.

Öğretmenim Bir Canavar’da ise Bobby, dünyadaki en kötü öğretmenin kendi öğretmeni olduğunu düşünür. Sınıfta kağıttan bir uçak uçurmaya kalktığında öğretmeni bağırıp çağırarak hevesini kursağında bırakır. Derken bir tatil gününde güzel vakit geçirmek için parka giden Bobby öğretmeniyle karşılaşır. Görünüşe aldanmamak gerektiğini de böylece öğrenir.

Arkadaşım Olacaksın ve Öğretmenim Bir Canavar, 13 Ocak’tan itibaren raflardaki yerini alacak.

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