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New York Times En İyi Resimli Kitap Ödülü dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olan ve kitapları New York Times Çok Satanlar Listesi’nde beş kez yer alan Peter Brown’dan çocuklar için Arkadaşım Olacaksın ve Öğretmenim Bir Canavar!