Çocuğunuzun gelişimini bir mobil uygulama aracılığıyla takip etmek ve aşı takviminden yediği mamalara kadar her şeyini kayıt altında tutmak istemez misiniz?

Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Kurumu (TNO) tarafından geliştirilen ve Sabri Ülker Vakfı tarafından Türk kültürüne uyarlanan mobil uygulama iGrow, sağlıklı nesillerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çocukların fiziksel gelişimini izlemek için bir rehber niteliği taşıyan uygulama, yenilenen ara yüzü ve eklenen yeni özellikleriyle artık daha zengin bir içeriğe sahip. Uygulama, herkesin kullanımına açık ve ücretsiz.



Çocuğunuzun aşı takvimi de öğle yemeği de kayıt altında!

iGrow uygulaması, “Günün tavsiyesi” başlığı altında, ebeveynlere çocuğun fiziksel aktivitesinden, sağlıklı beslenmesine; ebeveyne yol gösterici öneriler içeren kısa tavsiyelere yer veriyor.

Yeni eklenen özelliklerden "Ajanda" başlığı altında çocuğunuzun ilk adımlarını, özel günlerini ve ona dair her şeyi hemen not düşebilirken; "Aşı takvimi" başlığı altında ise çocuğunuzun aşılarını ve tarihlerini görebilir, yapılan aşıları işaretleyerek çocuğunuzun aşı takvimini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

En son güncellemeyle eklenen diğer özellikler arasında çocuklar için en çok sevilen ve en çok dinlenen ninnilere yer verilirken, "Menü Önerileri" başlığı altında 12-48 ay arasındaki çocuklara özel yemek tarifleri ve sağlıklı menü önerileri sunuluyor.





Sağlıklı nesiller yetiştirin!

iGrow uygulaması, ebeveynleri doğru ve bilimsel bilgilerle bilinçlendirirken; çocuklarının bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemini kapsayacak şekilde gelişimini takip etme imkanını sağlıyor.

Çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak ele alınan ve tüm dünyanın gündeminde olan çocukluk çağında fazla kilo, hareketsiz yaşam ve obezitenin, ilerleyen yaşlarda yaşam kalitesini etkileyerek, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin oluşumunda önemli rol oynadığı düşünülüyor. Çocukluk çağındaki gelişim seyrinin takip altına alınarak, ebeveynlere doğru yönlendirme ve öneriler yapılması bu noktada önem kazanıyor.





Kolaylıkla kullanılan uygulama ile 0-18 yaş arasındaki çocukların yaşı, boyu ve kilosu girilerek, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanmış referans verilere göre çocukların gelişiminin takibi sağlanıyor. iGrow uygulamasında ayrıca; beslenme, fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıkları başlıkları altında içerik ve öneriler yer alıyor.

Akıllı telefonlarda Google Play ve Apple Store’dan indirilebilen iGrow herkese açık ve ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor.



