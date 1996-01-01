Satrançla büyüsün

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bilgisayar, tablet, cep telefonu ile oynamasından şikayetçi misiniz? Acaba onu farklı oyunlara yönlendirmediğiniz için teknolojiye koşuyor olabilir mi? Peki birlikte satranç oynamaya ne dersiniz? Rekabeti, mücadeleyi, sabrı, konsantrasyonu, ona en güvenli şekilde öğretin.

Yazı: Mürsel Çavuş



Satranç bilinen en eski strateji oyunlarından biri. Tarihi 1500 yıl öncesine uzanan ve ilk başlarda savaş stratejisi olarak ortaya çıkan satranç, iki oyuncu arasında, 8×8’lik kare bir alan üzerinde her birinin işlevi farklı iki renk taşla oynanıyor. Bu oyun yüzyıllarca değişik ortamlarda oynandı ve son yüzyılda Avrupa’nın entelektüelleri arasında dünyanın en popüler oyunlarından biri haline geldi. Hatta soğuk savaş döneminde Rusya ile Amerika arasında oynanacak satranç maçı o kadar önem kazandı ki, ABD başkanı bile devreye girdi. Bu ülkeler satrancı zekanın gövde gösterisi olarak algılıyorlardı. Soğuk savaşın ardından da bu kez ‘bilgisayar mı, insan zekası mı?’ tartışmaları başladı. Garri Kasparov’un sadece satranç oynamak için geliştirilen Deep Blue (Derin Mavi) ile maç yapması bu oyunu tüm dünyada ana haber bültenlerine taşıyacak kadar önemliydi. 1996’da yapılan ilk maçı Kasparov kazandı. IBM Deep Blue’yu biraz daha geliştirdi, üç dakikada 60 milyar hamleyi hesaplar hale getirince, 1997’de yapılan maçta bu kez Deep Blue Kasparov’u yendi.



Neden satranç?

Oyunun amacı rakip şahı mat etmek, bunu yapabilmek ve oyunu kazanabilmek hamle kombinasyonlarına dayanıyor. Yüzlerce hamleyi düşünmek, rakibinizin ne yapacağını tahmin edebilmek, kazanmak için strateji geliştirmek… İşte bunlar çocukları hayata hazırlıyor. Türkiye Satranç Federasyonu’nda (TSF) Yayın Kurulu Başkanı olan M. Sabri Koçak, “Oyun ve didişme çocukları hayata hazırlama provası. Satranç bir yanıyla oyun, diğer yandan da eniş literatüre sahip sistemli ve pratik bilgileri içeren, sabır, konsantrasyon, öngörü yeteneklerini gerektiren bir uğraş. Aynı zamanda sosyal bir etkinlik. Bu yüzden çocuğun sosyalleşmesi ve düşünsel yeteneklerini geliştirmesi bakımından kazanım sağlıyor. Daha da önemlisi zor bir dalın eğlenceli bir oyun olması sayesinde çocukların oynarken öğrenme disiplini edinmesini sağlıyor” diyor. Son dönemlerde çocukların oyun deyince bilgisayarı, tablet ya da cep telefonunu akıllarına getirmeleri aslında onların gündelik yaşamla ve anne-babalarıyla bağını azaltıyor. Anne-babaların çocuklarına satranç öğretirken birlikte kaliteli zaman geçirmeleri, sosyalleşmeleri büyük avantaj. Satranç, fiziksel güç gerektirmediği için değişik yaşta insanların çekişebileceği keyifli bir ortam sunuyor, çocuk ailesinin güvenli ortamında rekabeti, mücadeleyi öğreniyor, ortak bir dil yakalıyor.



