Sızdırmayan sihirli bardak!





Bebeklerin su içmek için, biberondan bardağa geçmesinin bile insanın hayatında önemli olduğu dönemler var, değil mi? Eğer sizin de çocuğunuz bardaktan içmeye hala niyetli değilse ya da döke saça içiyorsa, bu dönemi kolayca atlatabilmek için, onu Nuk’un sihirli bardağı ile tanıştırabilirsiniz. Nuk Magic Cup; çocukların tek başına bardaktan içmeyi kolayca öğrenmesini sağlıyor. Ağız kısmındaki özel diskli sistemi sayesinde çocuğunuz bardağın istediği herhangi bir tarafından suyunu içerken, diğer bölümleri akıtmıyor ve sızdırmıyor.