İnternet sitelerinde karşılaştıklarımız, cep telefonlarımıza sms olarak gelenler, uygulamalarda, dizilerde karşımıza çıkanlar... “Ben burdayım” diye bağıranlar ve tabii bir de gizli gizli yapılanlar... Hem biz hem çocuklarımız, her an, her yerde reklam bombardımanı ile karşı karşıyayız.

Yazı: Burçin Öztınaz

Çocuklar televizyonda, internet sitelerinde, cep telefonu-tablet gibi cihazlarda, billboard’larda, radyolarda ve daha birçok noktada reklamlarla karşı karşıya. Bazen sevdikleri bir karakter çıkıyor karşılarına, bazen bir maskot. Bazen tekrarlayan reklamların müziği takılıyor dillerine, bazen de sloganlar... Peki bu durum çocukları ve tüketim alışkanlıklarını nasıl etkiliyor? Reklamın bir ürün tanıtımı olduğunu ne zaman ayırt etmeye başlıyorlar, reklamları nasıl anlamlandırıyorlar? Bu gibi sorulara yanıt aramak için uzmanlara danıştık.



Farkı fark etmek

Biz reklamın bir ücret karşılığında, hedef kitleye ulaşmak için yapılan bir planlama olduğunu biliyoruz. Peki çocuklar reklamlar hakkında ne düşünüyor, reklamdan ne anlıyor? Bu sorunun yanıtı elbette çocuğun yaşı, kapasitesi, deneyimleri gibi birçok faktörle bağlantılı. Okan Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nazlıhan Coşkun, soruya şu yanıtı veriyor: “Özellikle erken çocukluk yıllarında reklamların amaçlarının farkında olmayan çocuklar, kitleler arasında reklamlara karşı en hassas grubu oluşturuyor. İki yaşına kadar bir televizyon programı ve reklam arasındaki farkı ayırt edemeyen çocuklar, 2-6 yaş arası bu ayrımı yapabiliyorlar ancak henüz reklamların satış amaçlı yapıldığını anlamıyorlar. Büyüdükçe gelişen kapasitelerine rağmen, 7-11 yaş çocuklarda ürünlerin reklamlar tarafından ‘olduğundan daha iyi’ gösteriliyor olabileceği her zaman anlamlandırılamıyor. 12-14 yaş çocukları dahi ürün yerleştirme stratejilerini tam kavrayamayabiliyor.” İstanbul Parenting Class’tan Uz. Psk. Sinem Olcay Kademoğlu’nun bu konudaki yorumu ise şu şekilde: “Sekiz yaş ve altındaki çocuklar, televizyon reklamlarını eleştirel bir gözle değerlendirme becerisine sahip değiller. Küçük çocuklar reklamlarda verilen mesajları doğru ve güvenilir olarak görüp sunulan bilgilere kolayca inanma eğilimindeler.” Kademoğlu, çocuğun reklamlara sorgulayıcı gözle bakabilmesi için büyükler tarafından eğitilmesi, yönlendirilmesi gerektiğini de söylüyor.

Artılar ve eksiler

Reklamların çocuklar üzerinde olumlu etkileri de yok değil. Çocuklar bazı reklamlar sayesinde diş fırçalamanın, para biriktirmenin, sağlıklı beslenmenin önemini görebiliyor, süt içmenin sağlıklı, el yıkamanın gerekli olduğu bilgisini pekiştirebiliyor. Ama diğer yandan da bazı reklamlar yaşına uygun olmayan oyuncaklara özenmesine, bazı ürünlerle ilgili gerçekdışı görüşlere kapılmasına yetebiliyor. Uz. Psk. Kademoğlu, “Günümüz dünyasında medya, kişilerin zihinsel ve duygusal süreçlerini etkileyen faktörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün karşımıza çıkan reklamlar özellikle çocukları hem psikolojik hem davranışsal olarak ciddi şekilde etkiliyor” diyor ve çocukların belirli ürünlerle ilgili yersiz istekler geliştirip ebeveynle çatışma yaşamak gibi gelişimsel açıdan problemli durumlarla karşılaşabileceğini söylüyor. Çünkü çocuk sadece bir kez görmüş olsa bile reklamın içeriğini hatırlayabiliyor ve o ürünü tercih eder hale gelebiliyor. Tekrarlanan reklamlar ise çocuğun ürünle ilgili isteğini artırmasına neden olabiliyor. Yetişkinlerde reklamda verilen içeriğe eleştirel gözle bakabilme potansiyeli daha yüksek çünkü bir yetişkin reklamın, ürün pazarlaması amacı taşıdığını bilip, satıcının ürünü için abartılı ifadeler kullanabileceğini, reklamların insan algısı üzerinde etki yaratmaya çalıştığını öngörebiliyor.