'28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde hem çocukları hem de büyükleri sokakta sürprizler bekliyor.

Türkiye’de, Marmara Üniversitesi tarafından 2010 yılında başlatılan “Dünya Oyun Oynama Günü’nün” 2016 yılı teması “Oyun Oynamak İçin Özgürlük Veriyoruz: Çocuk Dostu İstanbul” olarak belirlendi. Bu temaya uygun olarak 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü’nde Beşiktaş Belediyesi-OMO işbirliği ile Beşiktaş Abbasağa Parkı’nı ve Kuruçeşme, Ortaköy, Bebek, Arnavutköy semtlerinde çeşitli sokakları oyun alanına çeviriyor. Çöp kutuları basket potalarına, banklar tahterevallilere, sokaklar seksek alanlarına dönüyor, salıncaklardan müzik sesleri yükseliyor.

Kirlenmek Güzeldir felsefesinden yola çıkarak, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için açık hava oyunları ve deneyimleyerek öğrenmenin önemini vurgulayan OMO, küçük büyük demeden herkesi saat 11:00 – 19:00 arası Beşiktaş’taki bu etkinliklere davet ediyor. Etkinlikler kapsamında Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda oluşturulacak alanda ip atlamadan baskete, halat çekmeden seksek oyununa keyifli zaman geçirilecek birçok aktivite yer alıyor. Abbasağa Parkı’nın yanı sıra Beşiktaş sokaklarında bazı noktalarda kaldırımlar seksek alanına, çöp kutuları basket potalarına ve banklar tahterevallilere dönüştürülüyor, sallandıkça salıncaklar müzik sesi çıkarıyor. Bu faaliyetlerle hayatımızın içine oyun katmamız gerektiği esprili bir şekilde anlatılıyor. #dışardaoyunvar