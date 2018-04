Solaklık bir kusur değil, aksine bir avantaj. Hem sağ hem sol beyin becerilerini kullanma şansına sahip solak bir çocuğunuz varsa, onu bundan vazgeçirmeye çalışmak becerilerini ortaya koymasını engelleyebilir.

Yazı: Mürsel Çavuş



Solaklık, geçmişten bu yana en çok tartışılan konulardan birisi olmasına rağmen bugün hala gizemini koruyor. Çocuklarda solaklığı Yrd. Doç. Dr. Emir Ruşen, Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ ve Uzman Psikolog Reyhan Ateş Yücel’e sorduk.



Halk arasında ‘sağlaklık ve solaklık’, insanın günlük yaşantısında öncelikli tercih ettiği el kullanımını tanımlıyor. Yazı yazarken, yemek yerken ya da bir şeye uzanırken, sağ elinizi kullanıyorsanız sağlak, sol elinizi kullanıyorsanız solak oluyorsunuz.



İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Emir Ruşen solaklığı şöyle tanımlıyor: “Solak, verilen bir işi yerine getirme sırasında sol elini sağ elinden fark edilir düzeyde başarılı kullanabilen insanlara deniyor. Araştırmalara göre insanların yüzde 10’u solak, yüzde 70’i sağlak. Karışık ellilik ve çift ellilik gibi kategoriler de mevcut. Karışık elliliğin dereceleri farklı olmakla birlikte nüfusun yaklaşık yüzde 20’si olabileceği tahmin ediliyor.”



Birçok insan yazı yazdığı eli asli eli kabul ediyor. Ancak bazı durumlarda aile baskısıyla ve zorla elin değiştirildiği durumlara da rastlanıyor. Dr. Emir Ruşen; “Bazı aileler çocuklarının solak olmasından rahatsızlık duyuyor ve bebeklikten itibaren, özellikle yazı yazmayı öğrendiğimiz 6-9 yaş arasında çocuklarını zorlayarak sağ ellerini kullanmaya alıştırır. Ne var ki genetik olarak ve doğumdan itibaren beynimiz belli bir eli kullanacak şekilde özelleştiği için bu yapay değişim çocukta fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar doğuruyor. Eğer yazdığınız elinizi kullanırken rahatsızlık hissediyorsanız ve garip bir şekilde diğer elinize geçme ihtiyacı duyuyorsanız, bunun sebebi kullanmadığınız elinizle yazmaya alıştırılmış olmanızdan kaynaklanabilir” diyor.



Solaklığın zekayla ilişkisi

Solak veya sağlak olmanın bireysel olarak çok ciddi bir anlamı bulunmadığını belirten Dr. Emir Ruşen, zekayı sadece bireylerin genlerinin değil, çevre yani sonradan öğrendiklerimiz ve deneyimlerimizin de belirleyeceğini söylüyor. Solakların, ‘yetenek ve zihinsel anlamda üstün meziyetlere sahip olduğu’ genel kabulü için ise Ruşen şunları söylüyor: “Solaklar beynin her iki kısmında da hakimiyet kuruyor. Solaklar ellerini daha işlevli kullanabilmeleri adına yeteneklerini geliştiriyor, bu sayede sanat ve spor aktivitelerinde daha başarılı oluyorlar. Çoğu ebeveyn, çocuklarının sağ elini kullanmaları için çaba gösteriyor çünkü toplumda sağ elin kullanabileceği ürünlerin çoğunlukta olması, solakları zorda bırakıyor. Solakların yaralanma ve kaza geçirme riskleri de bu yüzden daha fazla!”



El kullanımı gelişiminin bebeklik döneminde başladığını belirten Dr. Emir Ruşen, çoğu bebeğin ilk önce her iki elini de eşit kullandığını; birkaç ay içinde bazılarının bir elini diğerinden daha sık kullanmaya başladığını söylüyor. Bazılarının bunun için ilk doğum günlerinin gelmesine kadar beklediğini belirtiyor. Diğerlerinin ise önce bir elini kullanmaya başlarken daha sonra bunu değiştirdiklerini ekleyerek; önemli olan ebeveynlerin kullanmasını istediği değil, bebeğin en rahat olduğu elini kullanması olduğunu savunuyor. Bebek eğer uzatılan nesneye sol eli ile uzanıyorsa veya sağ eliyle alıp sol eline geçiriyorsa, beynin her iki kısmını da kullandığı için çok daha yaratıcı ve başarılı olabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguluyor.



Neden solak?

Solaklığın genlerle ve beyinle ilgili bir insan özelliği olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, bunun yalnızca insana has olmayıp bazı hayvan türlerinde de kendini gösterdiğini belirtiyor.



Solaklığın genetik ve biyolojik bir özellik olduğunu da ekleyen Dr. Oğuz Tanrıdağ, bunun insanın kendi doğal yapısında olduğunu söylüyor. Bu sebeple çocuğa dışarıdan yapılacak herhangi bir zorlamanın açacağı sorunlar arasında hangilerinin olduğunu açıklıyor: “Yeni doğan çocukta beyin kendi yapısının kurallarına göre öğrenme süreci yaşar. Doğal olarak işleyen sürece dışarıdan müdahale, önceden planlanmış biçimde işlemeye programlı yapıların işlemesinde düzensizliklere neden olabilir. Bu düzensizliklerin neden olduğu tepkiler arasında disleksi, kekemelik ve çocukluk depresyonu gibi tepkisel sorunlar oluşabilir.”