KARİKATÜR ATÖLYESİ
Çocuklarınızın ilgi alanı mizah, karikatür, çizgi roman ise bu atölye tam çocuklarınıza göre!
Atölye Ücreti: 100 TL
Yaş Grubu: 6-12
Atölye Süresi: 1,5 saat
Eğitmen: Karikatürist Sibel Bozkurt
Katılımcı Sayısı: 4 – 10
Atölye Tarih/Saat: 26 Ocak Salı -13:00 – 14:30
PARASINI YÖNETEN ÇOCUKLAR ATÖLYESİ
Finansal kavramları tanıtıcı ve finansal kararlar almaya yönelik interaktif ve oyun temelli bu atölye; günlük hayattan örneklerle, sorunlarla, basit matematiksel hesaplarla çocukların kavrayabileceği düzeyde ilerliyor.
Atölye Ücreti: 100 TL
Yaş Grubu: 9-15 yaş
Atölye Süresi: 2 saat
Eğitmen: Özlem Özyurt
Katılımcı Sayısı: 4 – 20
Atölye Tarih/Saat: 23 Ocak Cumartesi / 15:00-17:00
İNGİLİZCE SANAT ATÖLYESİ
İngilizcelerini geliştirmek ve yaratıcı bir kaç saat geçirmelerini sağlamak için bu atölye kaçmaz!
Atölye Ücreti: 80 TL
Yaş Grubu: 5-8 yaş
Atölye Süresi: 2 saat
Eğitmen: Bahriye Gair
Katılımcı Sayısı: 4 – 8
Atölye Tarih/Saat: 27 Ocak Çarşamba -14:00 – 16:00
DANS ATÖLYESİ
Dans Atölyesi geleceğin dansçıları çocukları usta eğitmenlerle bir araya getiriyor!
Atölye Ücreti: 8O TL
Yaş Grubu: 9-12 yaş
Atölye Süresi: 2 saat
Eğitmen: Dans sanatçısı Can Tufan
Katılımcı Sayısı: 3 – 10
Atölye Tarih/Saat: 28 Ocak Perşembe – 14:00-16:00
MUTFAK ATÖLYESİ
Tadına doyum olmaz lezzetlerin hazırlandığı bu atölyede çocuklar Ulya Can ile bilim adamı titizliğinde çalışıyor ve elbette kendi elleriyle yaptıklarını ailelerine götürüyor. Atölye Ücreti: 80 TL
Yaş Grubu: 4-14 yaş
Atölye Süresi: 2 saat
Eğitmen: Mutfak Şefi Ulya Can
Katılımcı Sayısı: 4 – 10
Atölye Tarih/Saat: 29 Ocak Cuma -12:00 – 14:00
DRAMA İLE OKUMA ATÖLYESİ
Atölye, çocuklara ebeveynleri dışında alanında uzman eğitmenler tarafından belirlenen kitapları okumayı, dinlemesini, kitaba odaklanması, beden dilini kullanabilmesini sağlamayı, kendini kitabın içinde hissetmesini ve aslında hayal gücünü zorlamasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Atölye Ücreti: 70 TL
Yaş Grubu: 4-7 yaş
Atölye Süresi: 1 saat
Eğitmen: Çocuk kitapları yazarı ve hikâye anlatıcısı Nermin Ferhan Karamuti
Katılımcı Sayısı: 4 – 10
Atölye Tarih/Saat: 30 Ocak Cumartesi -12:00 – 13:00
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ
Drama çalışmalarıyla çocuklar; bir olayı, oyunu, yaşantıyı eğitmen yönlendirmesi ile tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırıyor.
Atölye Ücreti: 60 TL
Yaş Grubu: 8-12 yaş
Atölye Süresi: 2 saat
Eğitmen: Oyuncu Zümre Yalçınkaya veya Can Tufan
Katılımcı Sayısı: 3 – 10
Atölye Tarih/Saat:
31 Ocak Pazar – 12:00 – 14:00
YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ
Öykü ve çizimlerle hikaye kitabı tasarlamasıyla eğlence ve macera bir arada!
Atölye Ücreti: 550 TL
Yaş Grubu: 9-12 yaş
Atölye Süresi: 4 hafta – 8 saat
Eğitmen: Çocuk kitapları yazarı Özlem Özyurt
Katılımcı Sayısı: 3 – 10
Atölye Tarih/Saat: 24 Ocak - 31 Ocak - 7 Şubat - 14 Şubat Pazar (4 haftalık program) – 12:00-14:00
YARATICI DRAMA İLE İLKYARDIM ATÖLYESİ
Çocuklar ilkyardımı öğreniyor.
Atölye Ücreti: 100 TL
Yaş Grubu: 6-13 yaş
Atölye Süresi: 2 saat
Eğitmen: Deniz Karadeniz Sezgün
Katılımcı Sayısı: 5 – 8
Atölye Tarih/Saat: 3 Şubat Çarşamba– 13:00-15:00
Bilgi ve kayıt için: atolye@cocukatolyesi.net