Sömestir tatilinde Çocuk Atölyesi'nde birçok alternatif var.

KARİKATÜR ATÖLYESİ



Çocuklarınızın ilgi alanı mizah, karikatür, çizgi roman ise bu atölye tam çocuklarınıza göre!

Atölye Ücreti: 100 TL

Yaş Grubu: 6-12

Atölye Süresi: 1,5 saat

Eğitmen: Karikatürist Sibel Bozkurt

Katılımcı Sayısı: 4 – 10

Atölye Tarih/Saat: 26 Ocak Salı -13:00 – 14:30



PARASINI YÖNETEN ÇOCUKLAR ATÖLYESİ

Finansal kavramları tanıtıcı ve finansal kararlar almaya yönelik interaktif ve oyun temelli bu atölye; günlük hayattan örneklerle, sorunlarla, basit matematiksel hesaplarla çocukların kavrayabileceği düzeyde ilerliyor.

Atölye Ücreti: 100 TL

Yaş Grubu: 9-15 yaş

Atölye Süresi: 2 saat

Eğitmen: Özlem Özyurt

Katılımcı Sayısı: 4 – 20

Atölye Tarih/Saat: 23 Ocak Cumartesi / 15:00-17:00



İNGİLİZCE SANAT ATÖLYESİ

İngilizcelerini geliştirmek ve yaratıcı bir kaç saat geçirmelerini sağlamak için bu atölye kaçmaz!

Atölye Ücreti: 80 TL

Yaş Grubu: 5-8 yaş

Atölye Süresi: 2 saat

Eğitmen: Bahriye Gair

Katılımcı Sayısı: 4 – 8

Atölye Tarih/Saat: 27 Ocak Çarşamba -14:00 – 16:00



DANS ATÖLYESİ



Dans Atölyesi geleceğin dansçıları çocukları usta eğitmenlerle bir araya getiriyor!

Atölye Ücreti: 8O TL

Yaş Grubu: 9-12 yaş

Atölye Süresi: 2 saat

Eğitmen: Dans sanatçısı Can Tufan

Katılımcı Sayısı: 3 – 10

Atölye Tarih/Saat: 28 Ocak Perşembe – 14:00-16:00



MUTFAK ATÖLYESİ



Tadına doyum olmaz lezzetlerin hazırlandığı bu atölyede çocuklar Ulya Can ile bilim adamı titizliğinde çalışıyor ve elbette kendi elleriyle yaptıklarını ailelerine götürüyor. Atölye Ücreti: 80 TL

Yaş Grubu: 4-14 yaş

Atölye Süresi: 2 saat

Eğitmen: Mutfak Şefi Ulya Can

Katılımcı Sayısı: 4 – 10

Atölye Tarih/Saat: 29 Ocak Cuma -12:00 – 14:00



DRAMA İLE OKUMA ATÖLYESİ



Atölye, çocuklara ebeveynleri dışında alanında uzman eğitmenler tarafından belirlenen kitapları okumayı, dinlemesini, kitaba odaklanması, beden dilini kullanabilmesini sağlamayı, kendini kitabın içinde hissetmesini ve aslında hayal gücünü zorlamasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Atölye Ücreti: 70 TL

Yaş Grubu: 4-7 yaş

Atölye Süresi: 1 saat

Eğitmen: Çocuk kitapları yazarı ve hikâye anlatıcısı Nermin Ferhan Karamuti

Katılımcı Sayısı: 4 – 10

Atölye Tarih/Saat: 30 Ocak Cumartesi -12:00 – 13:00



YARATICI DRAMA ATÖLYESİ



Drama çalışmalarıyla çocuklar; bir olayı, oyunu, yaşantıyı eğitmen yönlendirmesi ile tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırıyor.

Atölye Ücreti: 60 TL

Yaş Grubu: 8-12 yaş

Atölye Süresi: 2 saat

Eğitmen: Oyuncu Zümre Yalçınkaya veya Can Tufan

Katılımcı Sayısı: 3 – 10

Atölye Tarih/Saat:

31 Ocak Pazar – 12:00 – 14:00



YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

Öykü ve çizimlerle hikaye kitabı tasarlamasıyla eğlence ve macera bir arada!

Atölye Ücreti: 550 TL

Yaş Grubu: 9-12 yaş

Atölye Süresi: 4 hafta – 8 saat

Eğitmen: Çocuk kitapları yazarı Özlem Özyurt

Katılımcı Sayısı: 3 – 10

Atölye Tarih/Saat: 24 Ocak - 31 Ocak - 7 Şubat - 14 Şubat Pazar (4 haftalık program) – 12:00-14:00



YARATICI DRAMA İLE İLKYARDIM ATÖLYESİ

Çocuklar ilkyardımı öğreniyor.

Atölye Ücreti: 100 TL

Yaş Grubu: 6-13 yaş

Atölye Süresi: 2 saat

Eğitmen: Deniz Karadeniz Sezgün

Katılımcı Sayısı: 5 – 8

Atölye Tarih/Saat: 3 Şubat Çarşamba– 13:00-15:00



Bilgi ve kayıt için: atolye@cocukatolyesi.net

