Sömestirde kayak keyfi

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Sömestr tatilini kayak keyfi ile birleştirmek isteyen aileler için...

Çocukların hem kaymayı öğrenecekleri hem de dağ havası ile enfes lezzetleri tadabilecekleri Polat Erzurum Resort suni karlama ve gece ışıklandırma sistemi sayesinde kesintisiz kayak keyfi sunuyor.Polat Erzurum Resort’un sömestr tatiline özel hazırladığı “Kar Tanesi” paketinde;

22 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında, tam pansiyon plus, kişibaşı, gecelik fiyat 396 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 0-6 yaş arası çocuk ücretsiz, ikinci çocuk ve

7-12 yaş arası ise %50 indirimli...

Bilgi ve rezervasyon için: (0442) 232 00 10