“Çocuklarınızın hayal gücünü mutlulukla renklendirin’’ mottosuyla yola çıkan Renklizebra.com, yüzde 50’ye varan büyük kış indirimi ile Oilily Garden of Eden ve Room Seven’ın yepyeni koleksiyonlarını farklı tarz arayan anneler ve çocuklara avantajlı fiyatlarla sunuyor.





Renklizebra.com, Oilily Garden of Eden ve Room Seven’ın masalsı bir dünyanın kapılarını aralayan yepyeni koleksiyonundan seçtiği ürünleri yüzde 50’ye varan indirimli fiyatlarıyla anne ve çocuklara sunuyor. Renklizebra.com, yine sımsıcak alternatifler sunarken eğlenceli ve rengarenk bir dünyayı özel tasarım ürünleriyle miniklere yaşatmaya devam edecek.Canlı, neşeli renklerde retro tarz elbiseler, etekler, vintage atkılar, yüzde yüz deri-el yapımı bebek patikleri, yüzde yüz pamuktan üretilen hırka, çorap ve paltolar ile tasarımlarında hayal gücü ve yaratıcılığı harmanlayan Renklizebra.com, sunduğu avantajlı fiyatlarlarla çocuk modasının tarzını belirlemeye devam edecek.