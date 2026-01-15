Sömestr yaklaşırken çocuklarınız için 7 karne hediyesi fikri
Sömestr tatili geliyor! 16 Ocak Cuma günü çocuklar karnelerini almaya hazırlanıyor. Çocuğunuzun bu heyecanına daha fazla mutluluk katmak için alabileceğiniz 7 sürpriz hediye fikrini sizlerle paylaşıyoruz...
Sömestr tatiline sayılı saatler kala, çocuklarını karne hediyesiyle ödüllendirmek isteyen ebeveynler için özel bir liste hazırladık. Bu önerilerle çocuklar tatil boyunca hem verimli vakit geçirecek hem de karne heyecanını ikiye katlayacaklar.
İşte sömestr yaklaşırken çocuklarınız için 7 karne hediyesi fikri:
DIŞARIDA VAKİT GEÇİRMEYİ SEVENLER İÇİN
Decathlon - Çocuk Scooter - Bordo/Turuncu - M900
5.790 TL
MÜZİKSEVERLER İÇİN
KOZMOS IC-100G 3/4 NA Klasik Gitar - Zuhal Müzik
4.620 TL
SANAT ESERİ LEGO
LEGO Art Vincent van Gogh – Ayçiçekleri
11.499,00 TL