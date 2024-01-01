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2.5 yaşındaki kızımın dişlerinde (diş temizliğine dikkat etmeme rağmen) kararma ve lekelenmeler meydana geldi. Kızım 1.5 yaşına kadar anne sütü aldı, sonrasında da biberonla süte devam etti. Emzik kullanmayı ise yeni bıraktı. Bunun sebebi nedir? Tedavisi var mıdır?

Diş lekelenmeleri sıklıkla karşılaştığımız bir durum. İlk diş çıkmasından itibaren dişlerin su ve temiz bir gazlı bez veya tülbentle silinmesi önemlidir. Bebeğin memede uyuması, gece biberon alması, demir preparatlarının kullanılması dişlerde renk değişikliklerine, hatta aşınma ve çürümelere neden olabilir. Öncelikle dişlerin düzenli temizlenmesi, yatmadan önce diş temizliği ve gece beslenme alışkanlıklarının bırakılması çok önemlidir. Düzenli temizlik yapılarak bu lekelerde azalma olur. Detaylı bir diş hekimi muayenesi sonucunda tedavide izlenecek yol çok daha sağlıklı bir şekilde belirlenebilir.

Medikal Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Uzman Dr. Pınar Balgöz Ergül







Üç yaşındaki oğlum anaokuluna başladığından beri geceleri kabuslar görmeye başladı. Oysa okula çok severek ve isteyerek gidiyor. Bu durumun sebebi ne olabilir? Ona karşı nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz?

Çocukların evden ayrılma aşaması okula başlama döneminde aşılması gereken ilk zorluktur. 3.5 yaşından önce çocuklarda ‘obje sürekliliği’ denilen anneden ayrılsa da zihninde onu tutabilme ve kendinin güvende olduğu hissi tam olarak gelişmez. Okulu sevse ve severek gitse de ayrılık kaygısını tam olarak ifade edemeyebilir. Özellikle zeki çocuklar kendinden bekleneni gerçekleştireyim derken kendilerini çok zorlayabilirler ve kabuslar başlar. Arkadaşlar arası rekabet, zorbalık, faaliyetlerde zorlanma, okulda uyumak istememek, yemeğe zorlanmak gibi birçok yeni stres de söz konusu olabilir. Tabii izlenen bir ürkütücü ekran görüntüsü de buna sebep olmuş olabilir. Serbest oyun ve resim çizimleri kendini ifade etmesine yardımcı olacaktır.

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Çocuk-Ergen Psikiyatr, Uzman Dr. Leyla Alkaş







6.5 yaşında 1’inci sınıf öğrencisi bir kızım var. Okulda arkadaşı şiir okurken ya da başka bir arkadaşına bir şey olduğunda duygulanıp hemen ağlamaya başlıyor. Ayrıca çok kırılgan bir çocuk. Bu aşırı duygusal yaklaşımların ve hassasiyetin sebebi ne olabilir? Bu konuda anne-baba olarak ne yapabiliriz?

Duygusal gelişimin devam etmesi ile birlikte bu yaş grubunda soyut düşünce gelişimi de başlar. Duygusal yapı, çevresel faktörler ile ilişkili olabileceği gibi genetik olarak aileden de edinilebilir. Arkadaş ilişkileri aşırı duygusallığın azalmasında aileye göre daha etkin bir yardımcıdır. Ancak bu yapı destekleniyor ve ilgi görmekteyse pekişmesine yardımcı olur. Sözel ifade yerine kendini duygusal davranışlar ile ifade etmeye çalışan çocukların kendilerini sözel olarak ifade etme yetileri zaman içerisinde gerileyebilir. Bu nedenle çocuğunuzu konuşmaya teşvik etmeye çalışabilir ve kendini sözel olarak ifade etmesinin önemi vurgulayabilirsiniz.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Yrd. Doç. Dr. Arzu Önal Sönmez



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