Soru-cevap

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Annelerin merak ettiklerini uzmanlara sorduk!

S: 3.5 yaşındaki kızım tuvalet eğitimini 2.5 yaşında tamamlamasına rağmen bir süredir kakasını günlerce tutuyor. Sonrasında da acıyor diye yapmak istemiyor. Bu bir sağlık sorunu mu yoksa psikolojik mi?

C: Bu tür kabızlıklar genellikle herhangi bir hastalıktan sonra ya da kardeşin doğumu, taşınma, çocuğun okula başlaması gibi durumlar sonucunda ortaya çıkıyor. Kısacası, psikolojik faktörlerin önemi yadsınamaz. Bazı çocuklar da okuldaki tuvaletlerin çok pis olması nedeniyle oraya girmemek için, kakasını yapmayı geciktirdiği için kabızlık yaşıyor. Fazla gecikmeden doktora başvurup bu alışkanlığı hemen eski haline getirmekte fayda var. Aksi takdirde, kabızlığın şiddeti giderek artıyor. Günlerce kaka yapmayınca, çocuğun iştahı da bozuluyor, gelişmesi etkileniyor. Bu çocuklarda kaka giderek sertleşiyor, çocuk ıkınırken büyük bir ağrı ve acı hissediyor, makatta çatlaklar oluşuyor. Çocuk ağrı duyduğu için, kendini kakasını tutmaya zorluyor ve bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Altı aydan uzun süre bu şekilde yaşayan çocuklarda, giderek kalın bağırsağın son kısmı genişliyor, kaka burada birikmeye başlıyor. Çocuk, bir kovanın dolup taşması şeklinde kakasını tutamaz hale geliyor.

Emsey Hospital, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay



