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Dört yaşındaki kızımda birkaç aydır kafa sallama şeklinde bir tik oluştuğunu fark ettim. Bunun psikolojik bir sebebi olabilir mi?

Öncelikle çocuğunuzdaki bu kafa sallama hareketlerinin istemli mi istemsiz mi ortaya çıktığının belirlenmesi gerek. Tikler, istemsiz hareketlerdir ve stresle artabilir. Ayırımda bir çocuk doktoru fikrinin alınması uygun olur. İstemsiz yapılan kafa hareketleri sallama değil, daha çok titreme şeklindeyse, altta yatan bir hastalıkla ilişkisinin olup olmadığının mutlaka ortaya çıkarılması gerekli. Ailenin ya da öğretmenlerin, ‘İsteyerek yapıyor’ şeklinde çocuğu yanlış değerlendirmeleri ya da bu hareketleri yapmasını önlemek için cezalandırma, utandırma gibi yollara başvurmaları belirtilerin şiddetlenmesine ve çocuğun gerginliğinin artmasına neden olabilir. Ayrıntılı nörolojik muayene, genel muayene ve gereken tetkikler sonucunda bir şey bulunamazsa, anne ve babanın bu konuda endişelerinin giderilmesi önemlidir. Tikler sık sık yeniden ortaya çıkıyor, çocuğu rahatsız ederek arkadaş ilişkilerinde ve sosyal hayatında sorun oluşturuyor, çocuğun kendine güvenini olumsuz etkiliyorsa; bir çocuk ruh sağlığı uzmanına başvurarak destek almanızı öneririm.

Memorial Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gonca Yılmaz



Yedi yaşında bir oğlum var. Şimdiye kadar gerekmediği için hiç kan tahlili yaptırmadık. Çocuklara düzenli olarak kan ya da idrar tahlili yaptırmak gerekiyor mu?

Kan ve idrar tahlilleri laboratuvar analizlerinin en sık başvurulduğu alanlardır. Yapılan bir kan tahliliyle neredeyse hücrelerin içini bile görmek mümkün hale gelir. Ayrıca kan tahlili yaptırmak sadece mevcut hastalıkların teşhisi için değil aynı zamanda çocuğunuzda ileride oluşabilecek potansiyel hastalıkların belirlenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Bu sebeple belli periyotlarla kan tahlili yaptırmak çocuğunuzu olası hastalıklardan korumak için güçlü bir savunma mekanizması oluşturmak adına son derece önemli. Periyodik olarak demir eksikliği, kansızlık gibi testleri de düzenli olarak yaptırmanızı öneririm.

Avrasya Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı







Üç yaşındaki kızım içe basıyor. Bu yaşlarda böyle bir basış şekli normal mi? Ne zaman taban düşüklüğü ya da düztabanlıktan şüphelenmeliyim?

Doğumdan üç yaşına kadar bütün çocuklarda düztabanlık vardır. 10 yaşına kadar ayak tabanı gelişmeye devam eder. Çoğunlukla da düztabanlık normale döner. Erken çocukluk döneminde ayakkabı kullanımı aslında ayak tabanı oluşumuna olumsuz yönde etki eder. Ayak tabanı destekleri veya ortopedik ayakkabıların kısa dönemde ayak şekline etkisi olsa da ayağın gelişiminin doğal seyrine katkısı olmadığı gözlenmiştir. İçe basma ayak parmaklarındaki şekil bozukluğundan olabileceği gibi, düztabanlık gibi ayak kavisinin olmadığı durumlarda ve kas yapısının gevşekliğinden dolayı da görülebilir. Yine büyüme çağındaki çocuklarda çoğunlukla geçici olarak gözlenen ‘O (parantez bacak) bacak’ görünümü de içe basma gibi değerlendirilebilir. Genellikle bu durumlar kendiliğinden düzelir. Nadiren cerrahi tedavi gerektirir. 3-4 yaş civarından bir ortopedi uzmanı bunu değerlendirebilir. Doğumdan itibaren çocuğunuzu takip eden hekim nörolojik hastalıklar ve D vitamini eksikliği gibi durumlar için sizi uyaracaktır.

MedicalPark Bahçelievler Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül



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