Öğrencilerinin her yıl aldığı birinciliklerle TEOG, YGS-LYS sınavlarındaki başarısını gelenekselleştiren Doğa Okulları, ilkokuldan itibaren uyguladığı özel akademik yöntemlerle sektördeki öncü rolünü devam ettiriyor.





Öğrencilerinin bireysel öğrenme becerisine göre “online ödev sistemi” ve lise seviyesi için de haftanın 6 günü “ekstra etütle” üniversiteye hazırlık sistemi uygulayan Doğa Okulları, öğrencileri kadar öğretmenlerinin başarısına da özel bir önem veriyor. Doğa Okulları’nın, bu yıl bir ‘İlk’e daha imza atarak, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle ‘yeni nesil öğrenciler için yeni nesil öğretmenler’ yetiştireceğini belirten Doğa Okulları CEO’su Bünyamin Çelik'ten yeni projelerini anlattı.Türkiye genelinde 104 kampüs ve 70 bin öğrenciyle Doğa Okulları’nda her şey, eğitimin sınıflarda dört duvar arasında değil doğayla iç içe, özgürce ve keyifle yapıldığı, çocukların görerek, yaşayarak ve eğlenerek öğrendiği, okula gitmenin sıkıntı değil mutluluk verdiği bir eğitim düşüyle başladı. Doğa Okulları, mutlu, özgüveni yüksek, değerlerine bağlı, dünyayı takip eden, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bireyler yetiştirmeyi ilke ediniyor.Türkiye’deki eğitim kalitesinin yükseltilmesinde özel okulların payının giderek artacağı inancı içerisindeyiz. Bizler şu anda en çok öğrenciye sahip olan bir özel okul olarak eğitim sektöründe lokomotif konumundayız. Bu konumu devam ettirirken, kurumumuzu büyütürken temel noktamız; kalitemizi korumak, artırmak ve dünya standartlarında bir eğitim vermek. Yıllarca edinmiş olduğumuz vizyon ve misyon ile eğitimde kalite konusunda kendimiz ile yarışıyoruz. Bu noktada da olabildiğince sektöre destek ve örnek olmaya, sektörle ilgili gelişmelere de dikkat etmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ve en temelde Bakanlığın yönlendirmesine göre hareket eden bir kurum olarak aslında Türkiye’nin geleceği için, Türkiye için çalışıyoruz. Öğrencilerimize bu eğitimi verirken hiç şüphesiz ki eğitim kadromuzun ve velilerimizin de mutluluğunu çok önemsiyoruz. Memnuniyet çalışmalarımız, AR-GE ekiplerimizin yaptığı araştırmalar ve insan kaynakları yatırımlarımızla eğitim sektörünün en önemli kurumlarından olmaya devam edeceğiz.Kalite çalışmaları kapsamında, Doğa Okulları’nın tüm birimleri için özel tasarlanan butik projelerini; tüm akademik kadrolarımızın bilfiil katılımıyla hayata geçireceğiz. 'Öğren-Öğret-Deneyimle' felsefesi ekseninde gerçekleştireceğimiz bu projelerle Doğa Okulları’nın eğitim standartlarını daha da yükselteceğiz.Doğa Okulları’nı diğer eğitim kurumlarından ayıran en temel özelliği; eğitimde klasik kalıpları yıkarak modern, vizyoner sistemler hayata geçirmesi. Doğa Okulları’nda çocuklar her şeyi ‘dünyanın en iyi öğretmeninden’, doğanın kendisinden öğreniyor. Doğayı temel alarak geliştirilen eğitim sistemleri, klasik kalıplardan kurtulup ‘yaparak ve yaşayarak öğrenme’ anlayışını sistemli hale getiriyor. Eğitim sistemi, bugün tüm dünyada kabul gören, başarısı kanıtlanmış bir eğitim sistemi haline geldi. Doğa Okulları’nın farklı içeriklerle uyguladığı 3 ayrı konsepti var. Bunlar; Doğa, Dil Eğitimi ve Bilim Konsepti. Doğa Okulları, bu eğitim sistemiyle öğrencilerini sadece akademik değil her alanda geliştirerek hayata hazırlıyor. Biz, yeni dönemde de özel projelere devam edeceğiz. Her özel projemizin Türkiye’deki eğitim sürecine yeni bir soluk ve bakış açısı getirdiğini düşünüyoruz. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek için dünyanın ve Türkiye’nin önemli kurumlarıyla işbirliği yaparak projelere imza atacağız.Teknoloji dünyasındaki gelişmeler, eğitim sektörünü de doğrudan ve yakından ilgilendiriyor. Günümüzde öğrenciler, aslında geleceğin bilinmeyenine hazırlanıyor. Geleceğin sektörlerini keşfetmek ve lider kuşaklarını bugünden yetiştirebilmek için teknoloji ile sentezlenen eğitim anlayışını sürdüren Doğa Okulları, bu yatırımlarına devam ediyor. Özellikle konsept yerleşkelerimizde dünyayla eşdeğer, Türkiye'nin ise bir adım ötesinde teknolojik eğitim sunuyoruz. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan Tuzla Doğa’da kullanılan eğitim materyalleriyle, öğrencilere dijital etkileşimli bir eğitim ortamı sunduk. Microsoft ile yürüttüğümüz stratejik çalışmalar sonucunda Tuzla Doğa olarak ‘ShowCase Okul’ seçilerek büyük bir başarıya imza attık. Yaptığımız işbirlikleri, projeler ve çalışmalarla öğrencilerimiz sadece teknolojiyi doğru kullanmayı değil, teknolojiyi üretmeyi de öğrenecekler. Öğrencilerimizden kısa vadede, birkaç yıl içerisinde dünyada etki oluşturacak proje ve çalışmalar bekliyoruz. Bu açıdan Türkiye'nin dünyaya açılan ve liderlik eden başarı hikâyeleri yaratmasını sağlayacak benzeri yatırımlara devam edeceğiz.İlköğretimin ilk 4 yılını anaokulu eğitimiyle birleştirmiş durumdayız. Anaokulunda başladığımız “Deneylerle Bilim Atölyesi” ilkokul 4. sınıfa kadar devam ediyor. Aynı şekilde “Yaratıcı Düşünme” ve “Düşünme Becerileri” dersleri de devam ediyor. Anaokulu eğitimiyle ilkokul arasında mükemmel bir geçiş ve devamlılık sağlamış durumdayız.Doğa Konseptli Eğitim Modelimiz, Avrupa Birliği’nin fon desteğiyle bir “AB Projesi” haline dönüştü. Modelimiz bu sayede iyice oturdu ve daha sistematik bir hale geldi. Öğretmen eğitimlerine büyük bir hız verdik: Öğretmenler için “Doğa Konseptli Eğitim Modeli Workshopları” yapıyoruz. AB Projesi çerçevesinde ortak olduğumuz ülkelerle bu modelimizi sistematik hale getiriyor ve yazıya döküyoruz. Modele uygun bir müfredat hazırlıyoruz. Oluşturduğumuz literatür ve sistematik sayesinde modelimiz tüm dünyada isteyen herkes tarafından rahatlıkla uygulanabilecek. Çocuğun hayat bilgisinde yaptıklarıyla müziği, müzikte yaptığıyla görsel sanatları ilintileyebildik. Müfredatı yüzde 70 – 80 oranında çaprazlayabildik. Her branşın birbirini desteklediği bir programı devam ettiriyoruz şu anda.Doğa Okulları ortaokul eğitiminde kendine has eğitim sistemi SOES’i uyguluyor. Öğrenciler aktif öğrenme ortamlarında sınırsız deney ve yerinde gözlem yapma imkânları ile yetişmenin farkını yaşıyor. Ortaokul öğrencileri disiplinler arası çalışmalarla çok yönlü eğitim alarak hayata hazırlanıyor, teorik bilgileri üretime dönüştürüyor. Doğa Okullarında yetişen öğrencilerin olaylara farklı açılardan bakma, sentez yapma yetenekleri gelişiyor. Öğrenciler, mevcut durumları koşulsuz şartsız kabul etmek yerine sorguluyor ve kendi görüşünü ortaya koyuyor. Bilim yolu ile disiplinli, sağlıklı ve kaliteli yaşam becerilerini edinmiş bireyler yetişiyor. Amacına uygun soru sormayı öğrenen öğrenciler, ilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini fark ediyor, alternatif düşünme geliştirmenin yollarını kavrıyor.2015 yılı TEOG sınavlarında öğrencilerimizin 130’u soruların tamamını, 3 bin 379’u ise en az bir alanda bütün soruları yanıtladı. Her öğrencimize bireysel öğrenme becerisine göre online ödev sistemini uyguluyoruz Üst düzey MBA programlarını temel alan t-MBA eğitim sistemi sayesinde öğrencilerimiz dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul ediliyor. Öğrencilerimizi haftada 6 gün ekstra etütlerle sınavlara hazırladığımız bir üniversite hazırlık sistemimiz bulunuyor.Doğa Okulları, öğretmenlerinin yeni neslin değişimlerine ayak uydurması ve yeni nesle verilecek eğitimlerin güçlendirilmesi için de benzersiz projeler gerçekleştiriyor. İçerik ve kurgusu açısından sektörde benzeri olmayan “Sınıf Öğretmenleri Gelişim Programı”, Doğa Okulları eğitim kadrosunun hem akademik hem de bireysel gelişimlerine destek oluyor.Türkiye’deki insan gücünü çağdaş dünya seviyesine ulaştırmak için 2002 yılından beri Avrupa Birliği’ne uyumlu eğitimler düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile Doğa Okulları Liderlik Akademisi, daha önce hayata geçirilmemiş bir proje imza atıyor.“Sınıf Öğretmenleri Gelişim Programı” adlı 3 yıl sürecek proje kapsamında; 700’den fazla sınıf öğretmeni, toplamda 20 gün ve 140 saatlik eğitim çalışmasına katılacak. Proje, veliler- çocuklarla etkili iletişim konulu atölye çalışmaları, konuk konuşmacılar ve farklı eğitim aktiviteleri içerecek şekilde tasarlandı. Öğretmenlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek bu program sonunda katılımcılar, bitirme tezlerini hazırlayacak ve kurulda başarılı olarak değerlendirilenler sertifika almaya hak kazanacak.Özel okul sektörü, son 3 yılda ciddi bir ivme kazandı. Özel okul öğrenci sayısının toplam içindeki payı 2002'de yüzde 1,7 iken, şu anda yüzde 4 oranına ulaştı. 2023’te ise bu oranın yüzde 15’e çıkması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşma yolunda atılan önemli adımlardan birisi ise dershanelerin dönüşümü oldu. Bu gelişmeyle birlikte hem okul ve öğrenci sayısının, hem pazardaki rekabetin ciddi biçimde değişmesi bekleniyor.2015 sektör için çok önemli bir yıl" diyen Doğa Okulları CEO'su Bünyamin Çelikten; "Yıllık yüzde 10-15 bandında olan bir pazarın doğal büyüme hızı, dershanelerin etkisiyle bu yıla özgü olarak yüzde 35-40 bandına bir sıçrama yapabilir’’ diye konuştu.