Geleceğin Yıldızları, yaz döneminde 5–12 yaş grubuna özel, gündüz programlı “Summer City Camp”i düzenliyor.

Beykoz TED İstanbul Koleji kampüsünde gerçekleşen kamp,20 Haziran–19 Ağustos dönemlerinde ikişer haftalık programlar halinde, haftaiçi günlerde saat 09:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek. Her 4 öğrenci için 1 eğitmenin görev yaptığı ikişer haftalık programlar halinde oluşturulan Summer City Camp’in iki ayrı ana programı bulunuyor.

Multi Aktivite programı; tüm gün basketbol, tenis, futbol, voleybol, hokey, müzik, resim, drama ve gezileri içeriyor.

English in Action programında ise günün yarısında yabancı öğretmenlerle İngilizce eğitimleri, diğer yarısında da spor, sanat, eğlence ve gezi programları bulunuyor.

