Süper kahramanlar ve çocuklar

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Çocuğunuz kendini bazen Süperman sanıp koltukların tepesinden inmiyor, bazen Örümcek Adam sanıp duvarlara tırmanmaya çalışıyorsa içine bir süper kahraman kaçmış olabilir. O süper kahramanı bulunduğu yerden çıkartmalı mı yoksa bağrımıza basıp saklamalı mıyız? İşte asıl soru bu!

Yazı: Nilgün Yıldız



Çocukların süper kahramanları sevmesinden daha doğal ne olabilir? Özellikle de erkek çocukların... Peki bazen uçan, bazen tekmeler savuran, duvarlara tırmanan, ateşler saçan bu süper kahramanlar fi lmlerde iyi rolü oynasalar da çocukların hayatında aynı rolü üstlenebiliyorlar mı yoksa tam tersi rollerle mi karşımıza çıkıyorlar? Aslında bu soruya uzmanlar farklı görüşlerle cevap veriyor. Çünkü bazılarına göre süper kahramanlar, çocukların hayatında iyiliği temsil ederken bazılarına göre hayalle gerçeğin karışmasına neden oluyor.



Kendi dünyalarını yaratıyorlar

Biz nasıl uçmanın, gizli güçlere sahip olmanın güzel olduğunu her yaşta düşünüyorsak, çocuklar da aynı şeyi düşünüyor. Gelişim Uzmanı Psikolog Sinem Olcay da çocukların iki yaşını tamamladıktan sonra taklit ve karakter oyunları oynamaya başladıklarını söylüyor. Çocuklar, çizgi film kahramanları gibi tanıdıkları karakterlerle özdeşleşerek yaşamı kendi perspektiflerine göre yeniden oluşturuyorlar ve yarattıkları bu yeni dünyada bir kontrol duygusu yaşıyorlar. Taklit ve karakter oyunları sayesinde kim olmak istiyorlarsa onu olabilme şansı yakalıyorlar. Sinem Olcay, “Bir karakterle özdeşleme şeklindeki oyunlar çocukların hem zihinsel hem de sosyo-duygusal gelişimi için önemli. Bir çizgi film karakterinin yerine geçen çocuk, o karakterin bakış açısını anlamaya çalışıyor. Bu çaba sadece zihinsel süreçleri ve yaratıcı düşünceyi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çocukların empati duygusu kazanmalarına fırsat veriyor. Bir süper kahraman yerine geçen çocuğun o karakterin nasıl baktığını, konuştuğunu, düşündüğünü ve davrandığını keşfetmesi gerekiyor. Diğer taraftan küçük çocuklar, ebeveynin değil kendi kontrollerinde olan bir dünya hayal ediyor. Çizgi film kahramanlarıyla özdeşleşme oyunları çocuğun düşünce seviyesinde ortaya çıkan bağımsızlaşma sürecinin ilk adımları oluyor. Ayrıca, 2-6 yaş arası çocuklar engellenme, sevgi, kızgınlık gibi yaşadıkları yoğun duygularla baş edebilmenin bir yolu olarak da tanıdıkları karakterlerin yerine geçme oyunları oynayabiliyorlar. Oluşturdukları hayal dünyasında en güçlü, en hızlı ya da en güzel karakterlerin yerine geçerek aslında gerçek dünyada yaşadıkları korku, yetersizlik, güçsüzlük gibi duygularını yansıtmış ve büyük oranda boşaltmış oluyorlar” diyor.



Yaşı tehlikeyi belirliyor

Kız çocuklar için bebeklere, erkek çocuklar için Action Man gibi oyuncak karakterlere olan ilgi beş yaş civarı en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu oyuncak karakterler sayesinde, çocuğun hayalleri kişileştirilmiş oluyor. Okul öncesi dönemde çocuğun hayali kahramanlara olan tutkusu sizi korkutmaya başlayabilir fakat bunda korkulacak bir durum yok. Özellikle dört yaş civarında çocuklar hayali kahramanlarla özdeşleşerek güçlü ve yeterli olmayı deneyimliyorlar. Ama yaşı ilerlemesine rağmen bu ilgi aynı şekilde devam ediyorsa, bu durumda ailenin çocukla kurduğu iletişime biraz daha özen göstermesi gerekiyor. Çocuğun daha aktif olması kendini ifade etmeyi öğrenmesi için zaman ayrılması gerekiyor olabilir. Sinem Olcay’a göre bunu sağlamanın en etkin yolu da çocukla birebir oyunlar oynamak. Çocuğunuz sizi oyun arkadaşı olarak kabul edip birlikte yeni oyunlar kurmaya başladıkça, gerçek ve hayal arasındaki farkı hissetmeye başlayabilir. Sizinle birebir oyun bir süre sonra ona çok daha cazip gelecek ve hayali olduğunu bildiği kahramanlarla özdeşleşme oyununa ilgisini kaybedecek.



