Tahıllı beslenme çocuklar için önemli

Meyve, sebze, proteine çocuğumuzun beslenmesinde bolca yer verirken genellikle bir grubu es geçiyoruz; tahıllar! Oysa tahıllı beslenme çocukların gelişimi için çok önemli. Üstelik lif açısından zengin, sindirim sistemini düzenliyor ve kabızlığa yol açmıyor.

Yazı: Gülru İncu



Çocukların sağlıklı büyümeleri ve gelişmeleri için dört ana besin grubunda yer alan yiyeceklerden önerilen miktarlarda tüketmeleri gerekiyor. Bu besin grupları yumurta, kuru baklagil grubu, süt grubu, sebze, meyve grubu ve ekmek, tahıl grubu olarak sınıfl andırılıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Hacıarif, özellikle 2-6 yaş arasındaki çocuklara doğru beslenme bilinci kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Kahvaltıda tam tahıllı ekmek, haşlanmış yumurta, peynir, süt, mevsim yeşillikleri, meyveleri ve tam tahıllı kahvaltılık gevrekler tercih edilebilir” diyor. Ana yemeklerde yeterli miktarda protein alımını sağlamak için et, tavuk veya balık, sebze yemekleri, süt ürünlerinden yoğurt, ayran ve tam tahıllardan oluşan dengeli tabaklar hazırlanmalı. Ara öğünlerde atıştırmalık olarak taze ve kuru meyve, süt, ayran, yoğurt, ceviz, fındık, badem veya ev yapımı tam tahıllı kek, tam tahıllı poğaça verebilirsiniz. Ekmek ve tahıl grubundan ise tam tahıllı ekmekler, bulgur, esmer pirinç, makarna gibi yiyecekler tercih edebilirsiniz.



Çocuklar için alternatifler

• Mevsim yeşillikleriyle hazırlanmış omlet ve tam tahıllı ekmek

• Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış beyaz peynirli tost ve bir bardak süt

• Haşlama yumurta, peynir, mevsim yeşillikleri ve taze sıkılmış portakal suyu



Tahıllı beslenme neden önemli

Karbonhidrat açısından zengin olan tahıl ve tahıl ürünleri temel enerji kaynaklarımız arasında ve aslında sadece çocuklar için değil, her yaş için önemli. emsey Hospital’dan Beslenme ve Diyet Uzmanı nebil Tok, tahılın tüm toplumlarda ana besin öğesi olduğuna dikkat çekiyor. Başlıca tahıllar buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf ve mısır. Hepsi büyük oranda karbonhidrat (yüzde 65-70) içeriyor. Tahılların içerisinde kalitesi en yüksek olan pirinç, en düşük olanı ise mısır proteini. Bu nedenle bebek beslenmesinde tahıl kaynağı olarak hem protein kalitesinin yüksek hem de sindiriminin kolay olmasından dolayı pirinç öneriliyor. Buğday, çavdar, yulaf, arpa, mısır, pirinç gibi tahıl taneleri ve bunlardan elde edilen un, makarna, erişte, ekmek, bulgur, gevrek gibi besinler tahıl grubunda yer alıyor. vitamin, mineral, posa açısından oldukça zenginler, özellikle B grubu vitaminleri (B12 hariç), e vitamini, demir, çinko, potasyum, bakır, selenyum içeriyor. Tahıllar ayrıca protein de içeriyor fakat kalitesi düşük. Ancak süt, yoğurt, kuru baklagil, et, yumurta gibi yiyeceklerle beraber tüketildikleri zaman protein kalitesi artırılabiliyor.