Anne-kız tasarımları, kıyafetler, el yapımı bez bebekler, çocuğunuzun çizimleriyle hayat bulan oyuncaklar... Hepsi de özel hissettirecek, fark yaratan, emek harcanmış, bebeğinize ve size özel ürünler.

Yazı: Burçin Öztınaz





Pretty Ruffle

Romantik tasarımlar

Pretty Ruffle, minik Duru’nun dünyaya gelmesiyle doğmuş bir marka. Duru’nun annesi Rezzan Eres ve teyzesi kendi çocukluk yıllarından hatıralarında kalan fırfırlı çamaşırlar, şık dantelli çoraplar gibi bazı kıyafetleri Duru’nun dolabının vazgeçilmez parçaları yapmak istemişler. Romantik çocuk kıyafetlerinin unutulduğunu ve ortadan kalktığını fark ettiklerinde de tekrar bu kıyafetlere hayat vermeye karar vermişler. Haute couture koleksiyonlar hazırlıyor, koleksiyonlardaki ürünlerde kişiye özel değişiklikler yaparak annelerin özel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çocuk elbiselerinin fiyatları 250 ile 550 lira arasında değişiyor. Onlara prettyruffle.com adresinden ulaşabilir, Instagram’dan prettyruffle’ı takip edebilirsiniz.

Violetta Dolls



Bu bebekler bir harika!

Masum, sevimli, şık ve el yapımı bez bebekler üreten Violetta Dolls, Tuğba Uygur tarafından kurulmuş bir marka. Çıkış noktasının bebeklere olan tutkusu olduğunu söyleyen Tuğba Uygur, siparişle el yapımı dekoratif bez bebekler üretmekle kalmıyor, isteyenlere de bu bebeklerin yapımını özel ders ve workshop’larla öğretiyor. Violetta Dolls’a tek bebek siparişi verebileceğiniz gibi düğün, babyshower gibi organizasyonlarınız için toplu sipariş de verebilirsiniz. Bebeklerin fiyatları 80 ile 200 lira arasında değişiyor, workshop’lara katılım ise 80-250 lira arasında. Markaya ait çalışmaları Instagram ve Facebook’ta Violetta Dolls adıyla arayarak bulabilirsiniz.





Gülizar’ın Oyuncakları

Renkli bir dünya

Hikayesi, emekli bir devlet memurunun zamanını değerlendirme amacı ile başlayan Gülizar’ın Oyuncakları’nın yaratıcısı Gülçin Feyzioğlu, “İki oğlum büyüyüp okul ve iş için evden uzaklaşınca oluşan bu boşluğu doldurmak düşüncesi çıkış noktam oldu. Yaratıcılık ailemden geliyordu. Annem terzi, babam mobilya tasarımcısıydı. Konu ne üreteceğime kalmıştı. Dikkatle gözlemleyince, oyuncakların hep yabancı ülkelere ait ve çok çabuk bozulan, boyası ele gelen ya da hayal dünyasına hiç yer bırakmayan teknolojik ürünler olduklarını fark ettim ve oyuncak yapmaya karar verdim” diyor. Bulabildiği en sağlıklı malzemelerle her zaman gülen kumaş bebekler, oyuncak hayvanlar diken Gülçin Feyzioğlu, ayrıca pamuklu pazen ve keten kumaşlarla bebek tekstil ürünleri de hazırlıyor. Oyuncak fiyatları 40 ile 60 lira arasında değişirken, bebek önlükleri 15 lira, özel tasarım pikeler 50 lira civarında. Ona zet.com’daki butiğinden ve gulizarinoyuncaklari Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz.





1978March

Keçe ve etamine modern yorum

Burçak İncelerli ve Başak İncelerli ikiz kardeşler, 1978’in mart ayında doğdukları için markalarına bu adı vermişler. “Tasarıma olan ilgimiz ve yeteneğimiz bizi bu sektöre yöneltti” diyorlar. Keçe defterler ile başladıkları yolda yeni ürünler ekleyerek yelpazelerini genişletmişler. Defterden çantaya, duvar panolarından tablet kılıflarına ve etamin duvar panolarına kadar birçok ürün tasarlıyorlar. Defterlerin fiyatları 30-50 lira, etamin duvar panolarının fiyatları ise 60-70 lira arasında değişiyor. Onlara 1978March adlı Instagram hesabından, 1978march.sopsy.com adresinden ve zet.com sitesindeki dükkanlarından ulaşabilirsiniz.





Ella Tasarım

Özel günlere özel seçenekler

Özel günler için özel kıyafetler arıyorsanız, çocuklara özel kıyafetler, anne-kız, anne-oğul kıyafetleri için farklı tasarımlar yapan Ella ile tanışmalısınız. Marka ayrıca doğum günleri, diş buğdayı, sünnet ya da hastane çıkışı için de özel kıyafetler hazırlıyor. 2013 yılında özel okullara tasarladığı sahne kostümleri ile hayata geçen markanın kurucusu Seda Çıtak, küçük bir ofiste tek kişi olarak çıktığı yolda şu anda 22 çalışanı ile yurt içi ve yurt dışı müşterilerine ürün dikimi yapıyor. Anne-kız tasarımlarının fiyat aralığı 400 ile 800 lira arasında. İletişim için Instagram’da ellatasarim sayfasına göz atmanız yeterli.





Oyuncak Düşle

Hayaller gerçeğe dönüşüyor

Kevser Ünalan tarafından Nisan 2014’te açılan oyuncakdusle.com, çocuklara oyuncaklarını tasarlama imkanı sunuyor. Çocukların çizdiği prenseslere, sevimli hayvanlara hayat veren oyuncakdusle.com’a fotoğraf gönderirken resimdeki detayların değiştirilmesini isteyebilir, oyuncağın büyüklüğünü, renk ve kumaşların nasıl olmasını istediğinizi de belirtebilirsiniz. Oyuncak Düşle ekibi çizimi inceleyip, oyuncağa dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini belirliyor ve en geç iki hafta içinde oyuncağınızı gönderiyor. Etkinlik kitapları, el kuklaları, parmak kuklalar da sitede göz atmanız gerekenler arasında. Oyuncakların fiyatı gönderilen çizimlerin detaylarına göre 60 liradan başlıyor. İletişim için oyuncakdusle.com’a tıklayabilir, Pinterest, Instagram ve Facebook’ta oyuncakdusle’yi takip edebilirsiniz.



