Temizliğin sınırlarının çok keskin olduğu evlerde büyüyenler bilirler; hatalı bir adım veya dokunuş annemizin sert bir tepkisi ile sonuçlanabilirdi. Hiç fark etmeden aynı deneyimleri kendi çocuklarımıza yaşatıyor olabilir miyiz peki? Hem de onları ‘sendrom’ sahibi yapma pahasına...

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı

Neredeyse her yeni annenin endişesi; aman biri öpecek, aman biri elleyecek ve mikrop geçecek. Yenidoğan bebeklerin bağışıklık sistemleri düşünüldüğünde bu tepkiler normal kabul edilebilir. Ancak bu koruma güdüsü azalmak yerine giderek güçleniyorsa o zaman dikkat etmek gerekiyor. Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Funda Korkusuz Poyraz,“Temiz, düzenli veya titiz olmak sağlıklı yaşamın gereği olarak görülür ve toplumumuzca çok değerli sayılır ancak her ölçüye göre aşırı sayılan ve bir takıntıya dönüşen titizlik, hastalık boyutundadır. Eve gelen misafirin evi tertemiz görmesini isteriz, bu çok doğaldır ancak bunun için saatlerce veya bazen günlerce temizlik ve düzen için uğraş vermek, bu davranışı defalarca tekrarlamak bir sorun olduğunun işaretidir. Titizlikle aşırı uğraşmak kişinin yaşamının büyük bir kısmını kapsıyor ve kendisini veya çevresini huzursuz eden bir hal alıyor ise hastalık boyutundan bahsedebiliriz” diyor.



Nereye kadar titiz?



Titizlik hastalığı, aslında çok basit görünen bir uğraşın yavaş yavaş kişinin hayatını yönetmeye doğru gittiği bir durum. Toplumda her 100 kişiden ikisinde titizlik hastalığı görülüyor. Kişinin duyduğu bir kaygı, emin olamama durumu ve şüphecilik gibi hisler saplantı haline geliyor ve hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Titizlik hastalığı olan kişiler sürekli tetikte oluyorlar, gözleri hep etrafı inceliyor, en küçük dağınıklık veya pürüz onları rahatsız ediyor. Bu hastalığın belirtileri kişilere göre farklı boyutlarda ve şiddetlerde görülebiliyor. Genellikle annelerde rastlanan durum ise, mikrop bulaşma korkusu, toz ve kirden iğrenme gibi sebeplerin derin bir temizliğe ve aşırı bir titizliğe yol açması oluyor. Anne, zamanının büyük bir kısmını temizlikle uğraşmakla geçiriyor, kirli olmasalar bile ellerini defalarca yıkayabiliyor, cildi tahriş olana dek ovabiliyor, evi köşe bucak temizleyebiliyor hatta çocuğu okuldan döndüğünde tüm eşyalarını yıkayabiliyor. Bu anneler temizliğinin ve düzeninin bozulmaması için kimsenin bir şeye dokunmasına izin vermiyor, kirli olduğunu düşündüğü her nesneyi yıkıyor ve temizlemeden kullanmıyor.

Hayat zorlaşıyor



Poyraz, titizlik hastalığının obsesif-kompülsif bozukluk (OKB) tanısında yer aldığını ve bir tür anksiyete/kaygı bozukluğu olarak kabul edildiğini belirtiyor ve ekliyor: “Obsesiyon halk arasında takıntı olarak bilinen, kişinin yaşamında belirgin bir sıkıntıya yol açan tekrarlayıcı ve mantık dışı düşünceler ve zihinsel görüntülerdir. Kompülsiyon ise, bu rahatsız edici düşüncelerin yarattığı huzursuzluğu etkisiz hale getirmek veya kişinin kaygı düzeyini düşürmek için yapmak mecburiyetinde hissettiği davranışlar, ritüeller veya rutinlerdir. Titizlik hastalığı olan bir anne, farkında olsa bile, kaygılı düşüncelerinden uzaklaşamıyor; örneğin çocuğuna mikrop bulaşacağı fikri, ona çok sık aralıklarla banyo yaptırmasına sebep olabiliyor. OKB’lerde kişi kendisinde oluşan aşırı şüphecilik ve saplantılı davranışlarından rahatsız ve mutsuzdur.”

Çocuk anneyi tekrar ediyor

Ağır stres altında kalmak, travmalar ve depresyon, titizlik hastalığını körükleyen nedenlerin başında geliyor. Genetik faktörlerde, hastanın ailesinde benzer hastalıklar veya depresyon görüldüğü yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bir sonuç. Psikolojik faktörlerde psikanalitik bakış açısı; bu sorunun insanın bilinçdışında gizli olan cinsel ve agresif dürtüler ile ilgili olduğunu savunuyor, buna göre kirletmek yönünde olan bilinçdışı dürtü somut olarak aşırı titizlik olarak ortaya çıkıyor. Son olarak çevresel faktörlerde ise hastanın güven ilişkisi kuramaması veya ebeveynlerinin mükemmeliyetçiliği ve kuralcılığı sebep olarak gösterilebiliyor. Çocuk annesinde gördüğü kaygılı halleri, tekrarlayan düşünceleri ve davranışları gözlemliyor, içselleştiriyor ve model aldıklarını tekrarlıyor.

Gizli mesaj veriyor olabilirsiniz

Temizlik ve düzen elbette bir çocuğun öğrenmesi gereken önemli değerler ancak bunları çocuğa nasıl aktardığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Titizlik hastalığı olan anneler korumacı, mükemmeliyetçi ve aşırı kuralcı oluyorlar. Bu unsurların ise çocukta takıntılı davranışları pekiştirdiği düşünülüyor. Mesela tuvalet alışkanlığının kazanıldığı iki yaş döneminde bu eğitimin baskı ile verilmesi, temizlik için aşırı baskı uygulanması çocukta saplantılı davranış biçimlerinin gelişmesine neden olabiliyor. Çocuk “Yeterince temiz olmazsam, annem beni sevmez” düşüncesine bürünüp aşırı titiz davranabiliyor. Bunlara başka takıntılar da eşlik edebiliyor; anneyi mutlu etmek adına her şeyi doğru ya da yanlış yapıp yapmadığını aşırı kontrol etme alışkanlığı, düzen takıntısı, simetri takıntısı gibi bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Titizlik kaygısı sadece sözlerle değil davranışlarla da çocuğa yansıyabiliyor. Örneğin eve gelen misafirden sonra tüm evi baştan aşağı silen bir annenin verdiği gizli mesaj; dışarısının pis ve mikroplu, dolayısı ile tehlikeli olduğu oluyor. Bu da çocuğun okul, park gibi dış ortamlarda güven duygusu ile ilişki kurmasını zora sokup, sosyal alan becerilerinde gecikmesine yol açabiliyor.