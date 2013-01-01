Tüm aile için!

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Aile boyu marin modası...

Hartford yaz 2013 koleksiyonunda ailenin tüm fertleri için yaz gardıroplarının vazgeçilmez teması marin için farklı alternatifler sunuyor. Bermuda şortlar, çizgili tişörtler ve bluzlar, mini ve uzun etekler ve mavi, lacivert ve beyaz renklerinin tonlarıyla kendini gösteren Marin teması, koton ve keten gibi hafif kumaşlarda karşımıza çıkıyor. Peki ya piknik, tutti frutti ve safari kelimeleri sizde nasıl bir çağrışım yapıyor? Preppy pastel renklerinin başrolde olduğu nefes kadar hafif kumaşlarda hayat bulan markanın tüm ürünleri yaz aylarında vazgeçilmeziniz olması için size bekliyor.