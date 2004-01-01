Ufaklıkla hafta sonu kaçamağı!

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Şehirden çok uzaklaşmadan çocuğunuzla nefes alabileceğiniz iki günlük bir tatil planına ne dersiniz?

Küçük bir hafta sonu tatili hem size hem minik yavrunuza iyi gelecek. Haydi bavulları toplayın!

Safranbolu

Tarihin büyüsü

Tertemiz havası, lezzetli yöresel yemekleri ve tarihi konaklarıyla sizi karşılayan Safranbolu, her mevsim güzel. Binlerce turistin akın ettiği Safranbolu’da çocuğunuzla birlikte görüp, gezip keşfedeceğiniz çok yer var.

Nerede kalınır?

Cinci Han Otel

Safranbolu’da tarihi çarşının tam ortasında bulunan Cinci Han Otel, yörenin en ünlü otellerinden. Cinci Han’da 22 standart oda, iki süit oda ve kral dairesi mevcut. Altı yaşa kadar çocuklardan ücret alınmıyor.

Adres: Eski Çarşı Çeşme Cinci Han Safranbolu

Tel: (0370) 712 06 80

Ebrulu Konak

2004 yılında restore edilerek konaklama için kapılarını açan Ebrulu Konak’ın tarihi 1800’lere dayanıyor. Otel panoramik Safranbolu manzarasıyla misafirlerini büyülüyor. Otelde dekorasyonu birbirinden farklı 22 oda bulunuyor. Altı yaşa kadar çocuklardan ücret alınmıyor. 12 yaşa kadar yüzde 50 indirimli.

Adres: Babasultan Mah. Hıdırlık Yokuşu Sok. No:13 Safranbolu

Tel: (0370) 712 07 14

Nerede yenir?

Kadıoğlu Şehzade Konağı’nda (0370 712 56 57) kuyu kebabı, Safranbolu bükme pidesi ve safranlı zerde tatlısı tadabilirsiniz. Kişi başı ortalama 40-45 lira ödemeniz yeterli olacaktır. Safran Restaurant’da da (0370 712 22 12) 30-35 liraya yöresel lezzetler bulabilirsiniz.

