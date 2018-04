Geleceğin Yıldızları, 27 Temmuz’da başlayacak Uludağ Film Kampı’yla gençlere sinema aşkını aşılayacak.

Her yıl düzenlediği gençlik kamplarıyla 27 yıldır hizmet veren Geleceğin Yıldızları, bu kez gençlerin içindeki sinema aşkını ortaya çıkaracak. Uludağ’da düzenlenecek olan Film Kampı’na 13- 16 yaş grubu gençler katılacak. 27 Temmuz’da başlayacak ve iki hafta sürecek olan kampta hayalleri beyazperdeye yansıtacak olanlara son teknolojiye ait kameralar ve bilgisayarlar verilecek.



Her grup 5 kişiden oluşacak, sinema konusunda deneyimli koçlar gençleri eğiterek amatör ruhla bilgiyi bir araya getirecek. Program sırasında Geleceğin Yıldızları’nın düzenlediği her kampta yaşandığı gibi gençler ekip ruhunu öğrenecek. Yaratıcı düşünme ve yazma eğitimleri alacak.