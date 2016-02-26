Türkiye’de ve dünyada organ nakli bekleyen yüz binlerce çocuk, yaşama yeniden sarılmak için bir umut bekliyor. Onları yeniden hayata bağlamak ise organ bağışı ile mümkün olabiliyor.

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan “organ bağışı” konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda aralıksız sürdüren Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği, bu yıl çocukluk dönemi organ nakillerinin önemine “İyilik Bebekleri” ile dikkat çekiyor.

Çocuklara “İyilik” İçin 41 Ünlü İsim

“Hayata İyilik Kat” sloganından yola çıkılarak gerçekleştirilen “İyilik Bebekleri” projesine 41 ünlü isim destek verdi. Proje kapsamında ünlü isimler organ nakli olmak için bekleyen çocuklar için hayallerini paylaştı, dünyaca ünlü bebek tasarımcıları tarafından her ünlünün çocukluk hayali “İyilik Bebekleri” ile hayat buldu. .

Piangel İletişim ve Prestige&Premium Brands ortak çalışması olan ve Memorial Sağlık Grubu’nun katkıları ile gerçekleştirilen projenin yapımcılığı Zuhal Ceran tarafından gerçekleştirildi. Proje; İyilik Bebekleri ve onlara hayat veren Türkiye’nin en ünlü isimlerinin fotoğraf sanatçısı Cengiz Dikbaş’ın objektifinden yansıyan kareler ve iyilik bebekleri sergisinden oluşuyor.

“Hayata İyilik Kat”tılar

Ahu Sungur, Alper Uçar, Prof.Dr. Arzu Kunt, Aslı Şen, Asuman Krause, Atiye, Ayşe Arman, Ayşe Kucuroğlu, Ayşe Tolga, Ayşe Kızılöz, Beki İkala Erikli, Carlos Martin, Deniz Akkaya, Deniz Berdan, Dilara Endican, Ediz Hun, Emek-Sadettin Saran, Ebru Şallı, Eda Taşpınar, Gripin, Gül Gölge Saygı, Haldun Dormen, Hande Kazanova, Hakan Mengüç, Kerem Tunçeri, Kürşat Başar, Prof.Dr. K. Yalçın Polat, Mithat Can Özer, Metin Hara, Nebahat Çehre, Oylum Talu, Pakize Suda, Pınar Altuğ Atacan, Selda Alkor, Selçuk Yöntem, Soner Sarıkabadayı, Saba Tümer, Şahika Ercümen, Tuna Kiremitçi, ve Zeynep Beşerler’in katkıları ile gerçekleşen proje, çocuklara sağlıklı bir gelecek sunmayı amaçlıyor.

Hastalarla empati kurun

26 Şubat 2016 Cuma günü Ritz- Carlton Otel’de gerçekleşen İyilik Bebekleri tanıtım programında konuşma yapan Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat; Türkiye’de organ bağışının istenilen düzeye ulaşamamasının, bilgi eksikliği ve önyargılardan kaynaklandığını vurgulayarak, “Her yıl ortalama 1500 kişi, organ beklerken hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’de 22 bin böbrek, 3 bine yakın karaciğer, 3 bin 500 kornea, 600 kalp ile 60 akciğer hastası nakil olmak için bekliyor ve bu hastaların önemli bir oranını da çocuklar oluşturuyor” dedi.

İyilik Bebekleri projesine katkı sağlayan isimlere teşekkür eden Prof.Dr. Kamil Yalçın Polat “Bu yıl bize destek veren değerli dostlarımızın katkıları ile hayat bulan “İyilik Bebekleri” organ nakli olmak için bekleyen çocukların sağlıklı bir yaşam sürme hayallere katkı sağlayacak” dedi.

Organ bağışının, insanların yeniden hayata tutunmasını sağlayan sihirli bir dokunuş olduğunu söyleyen Prof.Dr. Polat “Tüm Türkiye’yi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Organ bağışının taşıdığı yaşamsal değeri anlamak için kendinizi hastaların yerine koyun. Bir saatinizi ayırarak bir diyaliz merkezine ya da organ nakli yapılan hastanelere gidin. Nakil öncesi ve sonrasında bu hastaların durumlarını görün. Eğer aradaki farkı kendi gözlerinizle görüp değerlendirirseniz, eminim bundan sonra organ bağışına daha sıcak bakacaksınız” ifadelerini kullandı.



