Uzun boylu nesiller için beslenme önerileri

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Hangi besinler çocuğunuzun boyunun uzamasını sağlar?

Uzun yıllar Basketbol A Milli Takımı’mızın doktorluğunu yapan, hala da Galatasaray LİV Hospital Basketbol Takımı Doktoru olan Adnan Bağrıaçık, özellikle kısa boydan şikayet eden aileler için önemli önerilerde bulundu….



• 0–2 yaş arası kemik ve beyin gelişimi, sağlıklı büyüme için arı ürünlerini (arı sütü, polen) tavsiye ediyorum. Arı ürünleri sinir sistemini ve bağışıklığını da güçlendirir. 1 yaştan sonra neredeyse tüm bitkisel gıdaları çocuk menüsüne katabiliriz. 2 yaştan sonra yeşil çay sevdirilerek içirilebilir.



• 3 yaştan itibaren; kansızlık, gelişim ve metabolizma sorunları için bal, dut pekmezi, polen, arı sütü, propolis, biberiye, çörek otu, kuşburnu, zencefili beslenmeye katmak önemlidir. Adaçayı; solunum yolu enfeksiyonlarında ve sağlıklı gelişim için çocuklarda rahatlıkla kullanılabilir.



• 4. yaştan itibaren; ginko zihinsel gelişim için, papatya ise gaz giderici olarak verilebilir.



• 12 yaşa kadar; kemik gelişimi için keçiboynuzu pekmezi, antioksidan olarak dut pekmezi öneriliyor. Yine çocuklar için C vitamini kaynağı olarak mandalina suyunu özellikle öneririm.



• Ayrıca kemikler için D vitamini de büyük önem taşır. D vitaminin ana kaynağı güneştir. Bunun yanı sıra yağlı balıklar da D vitamini açısından zengindir. Çocuklar haftada en az iki kere yağlı balık tüketmelidirler. Çocuklarda sağlıklı kemik gelişimi için egzersiz de büyük önem taşır. Bu nedenle bırakın çocukları istedikleri kadar koşsunlar, bisiklete binsinler, yüzsünler, spor yapsınlar.



• Çocukların beslenmesinde havuç, patates gibi kökü yenen sebzelerin özellikle organik olmasına önem verelim. Çünkü kimyasallar köklerle ürünün içine girer. Ne verirsek verelim doğal olmasına dikkat edelim. Ya siz yetiştirin ya da aldıklarınızı sorgulayın…



• Dr Bağrıaçık’ ın vurguladığı bir nokta da; bal gibi arı ürünlerini alırken çok seçici ve titiz olunması gerektiği. Maalesef ülkemizde bal diye satılan birçok madde şekerli. Ayrıca pekmez alırken de, pekmezin fırınlarda değil, güneşte doğal yöntemle elde edilmiş olmasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü yüksek ısılı fırınlarda elde edilmiş tüm ürünler çocuklar için zararlı birçok kimyasalın oluşmasına neden oluyor.