Çocuğunun boş zamanını nasıl daha etkin kullanacağını bilmeyen pek çok anne-babanın yaptığı klasik hatalar yaz tatilini verimsiz hale getiriyor.

Yaz tatilinde, süreyi verimli kullanmada ebeveynlere büyük iş düşüyor. “Çocukların tüm zamanlarını bilgisayar oyunları ve televizyonla geçirmeleri önlenmeli ve bunun için alternatifler geliştirilmeli. Çocuğun eğlence ve oyun ihtiyacı karşılanmalı. Okul döneminde ertelenen programlar yapılmalı” diyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Uzman Psikolog Özge Özkan, yaz tatilinin çocuk açısından verimli geçmesi için bir program hazırlamanın önemini vurguluyor.

Okul döneminde bir çocuğun gününün çok büyük bir kısmı okulda geçtiğinden anne babalar için günü programlamanın nispeten daha kolay olduğunu belirten Özkan, tatil döneminde ise sabahtan akşama kadar çocuğun evde kalacak olmasının aileleri endişeye düşürebileceğinisöyl üyor ve etkin bir tatil programlamanın püf noktalarını şöyle sıralıyor:

Tatil demek sınırsız televizyon – bilgisayar demek değildir!

Çocukların ebeveynlerinden en büyük istekleri tatil boyunca istedikleri kadar televizyon izlemek veya bilgisayar oynamak olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki bunların kısıtlanması çocuğun okul dönemi ile ilgili değil, genel gelişim ve dikkati için gereklidir. Bu nedenle de televizyon ve bilgisayar süreleri yine aşırıya kaçmadan kontrol altında devam ettirilmelidir.

Kışın ertelediklerinizi yazın yapın

Çocukların çoğu, zaman darlığından okul döneminde birçok şeyi ertelemek zorunda kalır. Özellikle gitmek isteyip de gidemediğiniz bir gezi alanı, ailece yapmak isteyip de yapamadığınız bir aktivite varsa bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz. Beraber geçirdiğiniz zamanları artırmaya özen gösterin.

Sokak oyunları oynasınlar

Çocukların dünyayı ve çevreyi en iyi tanımalarının yolu, beş duyularını da kullanarak yaptıkları etkinliklerdir. Eski zamanlardan beri bu oyunların en zengin kaynağı sokaktır. Sokakta oynanan oyunlar; yaratıcılığı, problem çözme becerisini, sosyal ilişkileri geliştirir. Bunu deneyimlemesi için çocuğunuza imkân yaratmaya çalışın. Sitenizin bahçesi, anneannesinin meyve bahçeli evi veya onun arkadaşlarını da gezinize katacağınız park ve orman gezileri oyun için en uygun alanlardır.

Zevk aldıkları kitapları okumalarına izin verin

Çocuklar okul döneminde istedikleri kitapları okumaya zaman bulamayabilirler. Ayrıca okullarda zorunlu olarak okutulan kitaplar her zaman onların ilgisini çekmeyebilir. Yaz tatili çocukların kitabı sevmelerini sağlamak için çok uygun bir dönemdir. Beraber kitapçıya gidin ve kendi isteğine uygun kitap seçmesine izin verin. Aynı zamanda siz de kendinize kitap alın ve onun önünde siz de kendi kitabınızı okuyun ve bunun size verdiği keyfi çocuğunuzla paylaşın. Zevk aldığı kitabı okuyan çocuğun kitap okuma alışkanlığı gelişecek, böylece çocuğunuz okumaya daha istekli olacaktır.

Spor yapmalarını destekleyin

Yaz boyunca imkanlarınız dahilinde çocuğunuzun yüzme, tenis, basketbol gibi açık havada da gerçekleştirebileceği bir spor yapmasını sağlayabilirsiniz. Kışın okul döneminde kapalı alanda kalan ve genellikle masa başında oturmak zorunda olan çocukların fiziksel aktivite yapmaya ihtiyaçları vardır.

Düzenli olarak ders çalışmalarını sağlayın

Çocuklar yaz tatilinde günlerinin bir kısmını da okulla ilgili çalışmalara ayırmalıdır. Bunun süresi çocuğa göre değişmekle birlikte, dikkate alınması gereken nokta çok ağır bir program olmamasıdır. Anne babalar mümkün olduğunca bu çalışmaları eğlenceli hale getirmeye özen göstermelidirler. Günlük programdaki çalışma bölümü, çocuğun yapmak istediği aktivitelerden önceye alınmalıdır. Böylece istediğini yapabilmek için ders çalışmayı bitirmek çocuk için bir motivasyon olacaktır.”