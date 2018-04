Süper anne sendromu nedir?

Evli. Çocuklu. Bakımlı. Fit. Aşık. Stressiz. Kariyer sahibi. Sosyal. Kusursuz. Bu kelimelerin hepsi sizi anlatsın mı istiyorsunuz? İnanın, buna hiç gerek yok çünkü ‘süper anne sendromu’ beraberinde birçok olumsuzluk da getiriyor.

Yazı: Burçin Öztınaz



Eğitimli, çalışkan, titiz, mükemmeliyetçi, kaygı düzeyi yüksek ve hırslı annelerde daha sık ortaya çıkan süper anne sendromu, annelik konusunda mükemmeli yakalamaya çalışmak anlamına geliyor. Uzman Pedagog Sevil Yavuz, mükemmel bir anne olma ve her şeyi eksiksiz bir şekilde yapma düşüncesinin kaygı ve stres yarattığını belirtiyor ve şunları söylüyor: "Bu sendrom ilk defa ya da çok geç yaşta anne olan ve eğitim düzeyi yüksek annelerde daha sık görülüyor. Bu anneler bilinçli davranmak için bebek gelişimiyle ilgili birçok kitap okuyor ve okuduklarını kendi şartlarına, bebekleri için uygun olup olmadığına bakmadan uygulamaya çalışıyor. Bebek bakımı konusunda süper anneler arasında belli dönemlerde belli modalar oluyor ve diğer anneler de bunu kesin doğruymuş gibi uygulamaya çalışıyor. Örneğin bebeğin uyku düzenine destek olmak yerine 'uyku eğitimi' modasıyla bebeği ağlayarak uyutmayı tercih edebiliyorlar. Oysa her bebeğin uyku rutini, uyku ihtiyacı ve stili farklıdır. Bu durum sadece anneye zarar vermiyor bebeğin de gelişimini ve psikolojisini olumsuz etkiliyor. Stresli bir anne, bebeğiyle huzurlu vakit geçiremez. Çünkü bebeği ona gülümserken bakarken bile o, büyük ihtimalle bebek bakımı rutini konusunda stresli bir yüz ifadesi ile plan yapıyordur. Bebekle duygusal bağ kurabilmek için onunla iletişim anlarında ruhen, zihnen, bedenen bebeğin yanında olmak gerekir. Süper anneler mükemmel bir anne olma konusunda duydukları yoğun kaygıdan dolayı bunu başaramazlar."



Siz de süper mağduru musunuz?

Süper anne sendromunun en önemli belirtisi, kendine gerçekçi olmayan yüksek beklentiler koymak, yani kendini zorlamak... Siz de hem işte hem evde her şey sorunsuz yürüsün istiyorsanız ve değil kendinizi şımartmaya, dinlenmeye bile vakit bulamıyorsanız, dikkat! Uzman Pedagog Sevil Yavuz, süper anne sendromu yaşayan kadınların özelliklerini şöyle sıralıyor:

• Süper anneler bebekleri doğduktan sonra kendilerini çocuklarına adadıklarını söyler ve eğer çalışıyorlarsa işten geldiklerinde uyuyana kadar hiç dinlenmeden çocuklarıyla ilgilenir, oynarlar. Kendilerine zaman ayırmazlar.

• Hafta sonu programlarını çocukların isteklerine göre yaparlar. Tüm bu tempoya yetişmek için hiç durmadan evde ev işi yapar, adeta arı gibi çalışırlar. Süper anneler ya çocukla oynuyordur ya evi topluyordur ya çocuğun eşyalarını hazırlıyordur ya da işte çalışıyordur.

• Uyumaya fırsat bulmazlar ve geç saatte uyurlar. Bu durum hem ruh hem de beden sağlıklarını olumsuz etkiler. Yorgunluktan bağışıklık sistemleri zayıf düşer ve sık hasta olurlar.

• Adeta kendilerini unuturlar ve kendilerine zaman ayırmazlar. Bir süre sonra mutsuz olurlar ve bu depresif duygu durumundan çocuk da etkilenir.

• Psikolojik olarak aşırı kaygılı ve korumacıdırlar. Eşlerini de kontrol etmeye çalışırlar. Evde her şey onların istediği gibi olsun isterler. Sonuç olarak eşleri de bundan rahatsız olur ve çocuğun bakım görevini tamamen anneye bırakırlar.



Çocuklar için de zararlı!

Uzman Pedagog Sevil Yavuz, “Süper anneler, çocuklarının problemlerine karşı aşırı duyarlıdır. Çocuk hastalansa aşırı üzerine düşerler. Çocuk arkadaşlarıyla problem yaşasa problemi sahiplenir ve kendileri çözerler. Çocuklarının her şeyini kendileri yapmaya çalışırlar” diyor. Bu aşırı kaygılı ve korumacı tavır, çocukların gelişimini de kısıtlıyor elbette. Çünkü anne bu şekilde davrandıkça çocuklar da potansiyel gelişimini gerçekleştiremiyor ve annelerinin koyduğu yüksek beklentiyi karşılamayınca kendilerini yetersiz ve beceriksiz hissedebiliyorlar. Süper anneler, etrafındakilerin de süper olmasını istiyor, çocuktan yaşının üstünde şeyler bekliyor ve onların hayatını şekillendirmeye çalışıyor. Tüm bu sebeplerle de çocuklar ileriki ilişkilerini yönetmekte zorluklar yaşayabiliyorlar. Bir başka önemli detay da kendisini ‘süper anne’ olarak sahneleyen bazı annelerin, diğer anneler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, kaleme alınan anılar nedeniyle kendini başarısız gören ve psikolojik sorunlar yaşayan annelerin sayısı da hiç az değil. Yani siz ‘süper anneymiş’ gibi davranırken sadece kendinizin değil, başkasının hayatını da olumsuz etkiliyor olabilirsiniz.



Bunları deneyin!

Kusursuz hayatlar sadece Facebook ve Instagram’da! Herkesin sorunları, hataları, eksikleri olabilir. Siz siz olun kusursuzu hedefleyip süper anne olmaya çalışmak yerine doğal anne olun! İşte yapabilecekleriniz...

• Hayatınızı sadeleştirmeyi deneyin.

• Yapacaklarınızı öncelik sırasına koyun ve bazılarını ertelemenizin sakıncası olmayacağını keşfedin!

• Sorumlulukları eşinizle, çocuklarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.

• Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak yerine kendinize hata yapma fırsatı verin.

• Haftada bir gün de olsa kendinize zaman ayırın. Gerginliğinizi azaltacak etkinliklere katılın.

• Eğer kaygılarınız çok yüksekse mutlaka uzman desteği alın çünkü süper anne olmak sadece sizin değil, çocukların gelişimini de olumsuz etkileyebilir.