İstanbul Modern’den anne ve babalar için seminerler...

İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin beş oturumluk seminer dizisi ‘Çocuğu ile Büyüyenler’ 9 Nisan’da başlıyor.



İstanbul Modern yaratıcı bireyler yetiştirmeyi önemseyen kişisel gelişime açık ebeveynleri pedagog, psikiyatr ve eğitimcilerle bir araya getiriyor. ‘Çocuğu ile Büyüyenler’ 9 Nisan’da psikiyatr Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın yönetiminde ‘Bir Düşünme Biçimi Olarak Yaratıcılık ve Esnek Düşünme’yle başlıyor.



Seminer dizisinin diğer oturumları ve tarihleri şöyle:

Eğitim psikoloğu Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe’yle ‘Yaratıcı Öğrenme’: 30 Nisan

Eğitim bilimci Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan’la ‘Zeka, Yetenek ve Yaratıcı Düşünme’: 7 Mayıs

Gelişim psikoloğu Prof. Dr. Gül Şendil’le ‘Çocuk Gelişiminde Yaratıcılık Gelişimi’: 14 Mayıs

Prof. Dr. Gül Şendil’le ‘Yaratıcılığın Gelişiminde Anne ve Babanın Rolü’: 4 Haziran







